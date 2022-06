Eurosatory 2022 : Safran Electronics & Defense fait son marché

Safran Electronics & Defense consolide son périmètre

Safran Electronics & Defense accélère pour consolider son périmètre, notamment dans l’optronique et le PNT (position, navigation, temps) résilient. La société dirigée par Martin Sion a acquis la société norvégienne Sensonor, rebaptisée Safran Sensing Technologies Norway, C’est sa maîtrise des MEMS dans les gyromètres qui a attiré l’attention de Safran ED. La société s’est notamment placée sur le lanceur d’Astra Space Launchers. La deuxième opération concerne Orolia, un Français aussi implanté en Espagne et en Suisse. Le spécialiste de la navigation expose d’ailleurs une de ses balises sur le stand Safran, et les deux sociétés étaient déjà très proches dans leurs présentations au forum innovation défense. Safran attend les autorisations administratives du rachat.

CILAS avec MBDA et une société indienne

La troisième opération concerne le rachat avec MBDA de CILAS, le spécialiste français des lasers est aussi une des briques essentielles de la lutte antidrone. Helma-P a déjà montré ses premières prédispositions dans ce domaine, en réalisant une neutralisation de drone face à Flroence Parly, au Centre d’essais des Landes, il y a un an. Le chef d’état-major de la Marine a visité la société il y a quelques semaines, car elle présente aussi une capacité dans les armes à énergie dirigée, une des marottes de l’amiral Pierre Vandier. La quatrième opération, non détaillée, concerne une « acquisition en Inde pour le make in India », précise Martin Sion.

La problématique des stocks de munition

Safran Electronics & Defense a aussi confirmé son intention de livrer les premiers SDT (systèmes de drones tactiques) pour la fin de l’année : cinq avions et deux stations-sol. L’enjeu est énorme, avec plus de quatre ans de retard, mais aussi financière, puisque depuis quatre ans, Safran Electronics & Defense n’a pas pu facturer sur ce programme, ni l’exporter. Répondant aux questions d'Air et Cosmos, Martin Sion a évoqué les questions d'actualité, sur les stocks des munitions et la harangue du président de la République hier.

Les progrès réalisés dans la fabrication de l'AASM en 2015-2016 suite aux demandes de Jean-Yves Le Drian ont constitué "un engagement très ambitieux permettant de remonter de 20 à 80 AASM par mois. Nous avons tenu ce ramp up dans les années suivantes. Nous avons développé une version optimisée de l'AASM vendue à un prix plus bas. Ce fut une très bonne opération pour les forces armées, la DGA et nous. Nous avons fait état à la DGA de notre capacité à franchir un cap pour augmenter notre cadence. C'est notre métier d'industriel de faire de la cadence de production et de voir comment optimiser les coûts", explique Martin Sion.

En attente des intentions de la DGA

Et de poursuivre : " On sait tous que pour aller plus vite il faut avoir une approche différente par rapport aux spécifications. Les 80 % premiers sont simples à atteindre, les 2 % derniers sont plus longs et coûteux à atteindre. S'il y a changement d’état d’esprit, nous avons des pratiques sur nos projets autofinancés que nous sommes prêts à partager avec la DGA et des partenaires. Tout le monde sait les bonnes recettes pour travailler efficacement. Si on vers une logique plus incrémentale, il y aura probablement des choses à gagner. Nous sommes attente de savoir comment la DGA veut travailler avec nous pour faire émerger de nouvelles pratiques. nous n'avons pas été surpris par le message du président de la République et nous sommes prêts à répondre aux sollicitations".