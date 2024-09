F-18 Hornet finlandais, F-35A américains, Eurofighter allemands et bien d'autres se sont entrainés depuis une autoroute finlandaise

Afin de s'entrainer à cet exercice, les militaires finlandais du Lapland Air Wing, l'un des deux Wing d'avions de combat finlandais, ont organisé l'exercice annuel Baana 24, également dénommé Imminent Field au sein de l'OTAN. Deux pistes provisoires étaient actives et de fait, fermées au trafic routier ; les pistes de Rovaniemi (de 10 heure du matin à minuit) et d'Hosio (de 10 heure du matin à 10 heure du soir). Elles ont permis de faire atterrir et décoller des avions de combat F/A-18C (monoplaces) et F/A-18D (biplaces) Hornet, des avions d'entrainement Hawk (Mk 51/51A/66) et même un jet de transport, de patrouille maritime et de photographie aérienne Learjet 35A/S finlandais.

Autumn rain set the tone for operations today in the #Baana24 exercise in Hosio and Norvatie road bases. #ilmavoimat #ImminentField24 @Laplsto pic.twitter.com/MU0c0a5146

Agile combat employment in action! 🇫🇮🇺🇸 The United States Air Force’s F-35A Lightning II fighter jets landed at, were hot-pit refueled, and took off from the Hosio highway strip in Ranua in the #Baana24 exercise. #ilmavoimat #ImminentField24 @Laplsto @HQUSAFEAFAF @NATO_AIRCOM pic.twitter.com/K9gN9Ncve2

Last week, the #Baana24 exercise involved not only fighter jets but also transport aircraft. The United States Air Force's MC-130J Commando II operated for the first time from a Finnish highway strip in Hosio, Ranua. 🇫🇮🇺🇸 #ilmavoimat #ImminentField24 @Laplsto @352SOW pic.twitter.com/2JLmkh0p3e

Un avantage en guerre de haute intensité

Durant la Seconde Guerre mondiale, les Forces armées finlandaise et suédoise ont grandement utilisé ces aéroports temporaires. Ce type d'exercice avait lieu à de nombreuses reprises en Europe durant la guerre froide, notamment dans le cadre des grands exercices OTAN sur les autoroutes allemandes par exemple. Mais depuis la fin de la guerre froide, ces exercices sont très rares et très limités... mais tendent désormais à revenir de plus en plus au vu des tensions géopolitiques sur le continent. D'ailleurs, les Forces aériennes suisses faisaient partie des forces aériennes les plus expérimentées dans ce domaine mais avaient arrêté ces manœuvres depuis 1991... jusqu'à l'exercice Alpha Uno en juin dernier, où des F-18C Hornet ont atterrit sur l'autoroute A1 et sa base aérienne provisoire.

Au niveau pratique, les Forces armées ukrainiennes utilisent aussi leurs avions de combat depuis des bases similaires mais, preuve du secret militaire, les informations sont extrêmement rares, quelques images ou vidéos permettant seulement de confirmer que ces bases existent. Les F-16AM Fighting Falcon livrés sont peut-être même utilisés depuis ces bases (tout dépend si la logistique de la base temporaire est équipée pour recevoir les F-16AM).

Par ailleurs, la présence allemande montre aussi un intérêt renouvelé dans cette opération ; le nombre élevé d'aéroport et aérodromes en Allemagne et la fin du Pacte de Varsovie avaient également diminué l'intérêt de ces entrainements. Cependant, comme expliqué dans le communiqué de la Bundeswehr sur la participation allemande, la Luftwaffe cherche à réacquérir ces acquis, pas spécifiquement pour protéger l'Allemagne mais bel et bien en cas de guerre avec un pays de l’OTAN utilisant ce genre de base aérienne d'urgence, permettant d’envisager un renfort efficace d’avions de combat Eurofighter allemands depuis ces bases ;

"[...]cette capacité gagne en importance pour la Luftwaffe. Dans le cadre de l'Alliance atlantique, il est nécessaire de s'adapter aux conditions de vie des pays partenaires. éEtant donné que la Finlande, par exemple, utilise des aires d'atterrissage d'urgence, les avions de chasse allemands devraient également pouvoir y atterrir en cas d'affectation avec les Alliés."

Enfin, la partie la plus compliquée de cette manœuvre est la création en tant que telle de la base aérienne temporaire ; très rapidement, des marquages doivent placés aux bons endroits pour les pilotes, les services de secours aéroportuaires doivent être présents, la logistique (pièces de rechange, kérosène, munitions,...) doit pouvoir atteindre les différentes bases temporaires activées, la présence d'un contrôleur tactique ou d'une tour de contrôle mobile, sans compter sur la sécurisation terrestre, la présence de moyens antiaériens, etc. En revanche, en cas de guerre, ces bases peuvent rapidement se remettre en mouvement vers une autre portion d'autoroute ; la mobilité de ces bases représente un véritable avantage d'un point de vue sécuritaire.