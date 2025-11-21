De Havilland : option pour 10 avions d’IndiaOne Air au Dubai Air Show

Nouveau client pour le Twin Otter. IndiaOne Air est une compagnie aérienne régionale basée à Ahmedabad en Inde. Avec l’obtention de son certificat de transporteur aérien, elle est la première compagnie aérienne en Inde à exploiter un monomoteur. IndiaOne Air relie les métropoles aux petites et moyennes villes du pays. Elle exploite des avions à décollage et atterrissage court de sorte à pouvoir desservir les régions plus reculées ou avec un relief complexe, là où les aéroports locaux sont moins équipés. Avec cette possible commande de jusqu’à 10 Twin Otter Series 300-G à De Havilland , la compagnie compte étendre son service régional, et s’imposer parmi les leaders d’un marché en rapide évolution.

Dévoilé au Bourget en 2023, le Twin Otter 300 G est le dernier né de la gamme. Il est donc le dernier héritier du DHC-3 Otter, développé dans les années 1960. Il fait partie des fleurons de De Havilland. Le constructeur canadien a livré plus de 5000 appareils dans le monde. Le Twin Otter compte aujourd’hui plusieurs versions, dont des hydravions et des modèles pour missions militaires, avec comme clients le laboratoire de recherche de la Navy (NRL) ou encore l’Armée de l’Air et de l’Espace, notamment pour le compte de la DGSE.