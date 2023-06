Salon du Bourget 2023 : De Havilland Canada lance le DHC-6 Twin Otter Classic 300-G

45 accords d'achat et intention de commandes

C'est à l'ouverture de la 54e édition du Salon international de l'aéronautique et de l'espace de Paris que De Havilland Aircraft of Canada Limited (De Havilland Canada) a annoncé le lancement du DHC-6 Twin Otter Classic 300-G avec des accords d'achat et des lettres d'intention combinés totalisant 45 appareils. " Depuis plus de 50 ans, le DHC-6 Twin Otter s'est imposé comme l'avion le plus polyvalent de sa catégorie ", a déclaré Brian Chafe, président-directeur général de De Havilland Canada. "Après avoir longuement consulté nos clients, nous sommes prêts et fiers de porter cet avion emblématique vers de nouveaux sommets avec le nouveau DHC-6 Twin Otter Classic 300-G."

Une nouvelle version du Twin Otter...

Cette nouvelle version du Twin Otter comportera la même cellule robuste, propulsée par Pratt & Whitney. " Le Classic 300-G, plus léger, offrira à nos clients une plus grande autonomie de charge utile et des coûts d'exploitation réduits", a ajouté M. Chafe. La cabine bébéficiera d'un tout nouvel intérieur tandis que le poste de pilotage sera équipé de la suite avionique entièrement intégrée Garmin G1000 NXi. "Le G1000 NXi apportera au bimoteur Classic 300-G une connectivité sans fil au poste de pilotage, une meilleure connaissance de la situation, une capacité d'approche visuelle et notre pilote automatique GFC 700 entièrement intégré avec protection de l'enveloppe [de vol]", a commenté a déclaré Carl Wolf, vice-président des ventes et du marketing pour l'aviation chez Garmin.

...La cinquième génération

Le Classic 300-G est la cinquième génération de Twin Otter et vient s'ajouter à la série 400 actuelle. Ce que caractérise le DHC-6 Twin Otter c'est d'abord sa polyvalence : ces appareils transportent des passagers, des personnalités, du fret, des opérations d'évacuation sanitaire et des missions spéciales dans des environnements peu ou pas préparés. Lorsqu'ils sont montés sur des flotteurs amphibies -flotteurs équipés de roues-, ces appareils se déplacent sans problème entre les surfaces pavées et les zones d'atterrissage sur l'eau.