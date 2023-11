De Havilland Canada annonce une solution de conversion cargo à Advantage Air au Dubai Airshow

Une solution de conversion de fret pour le Dash 8-400

De Havilland Aircraft of Canada Limited (De Havilland Canada) a annoncé la conclusion d'un accord avec Advantage Air Travel Limited portant sur la fourniture d'un kit de changement rapide (QC) pour avion-cargo afin de soutenir le programme commercial de la compagnie aérienne en lui apportant la flexibilité nécessaire à l'exploitation prochaine de son Dash 8-400. Conçues pour offrir une flexibilité opérationnelle, ces solutions de conversion de fret améliorent la valeur globale et étendent les capacités de l'avion Dash 8-400.

Approuvée par Transports Canada

"Le marché du fret est une opportunité croissante pour les compagnies aériennes qui recherchent des solutions pour améliorer les capacités de génération de revenus du Dash 8-400 ", a déclaré Ryan DeBrusk, vice-président des ventes et du marketing pour De Havilland Canada. "Le programme Quick Change de De Havilland Canada offre une conversion cargo approuvée par Transports Canada qui fournira la flexibilité souhaitée par la compagnie aérienne et assurera le succès continu d'Advantage Air." En 2022, De Havilland Aircraft of Canada Limited (" De Havilland Canada ") a annoncé le lancement de la solution de conversion cargo Quick Change pour l'avion Dash 8-400 afin de répondre aux besoins opérationnels d'une variété de modèles d'affaires. Connu dans le monde entier pour son faible coût d'exploitation, ses performances exceptionnelles et sa fiabilité dans les opérations aériennes et les missions spéciales, l'avion Dash 8-400, de par sa conception robuste, se prête également très bien aux opérations de fret.

Transport de passagers ou cargo

La solution QC est un modèle d'expansion des revenus qui offre la flexibilité de convertir les avions Dash 8-400 entre des opérations/configurations tout passagers et tout cargo, combinant deux sources de revenus pour les opérateurs et élargissant les opportunités de base de revenus. Le court délai nécessaire pour changer de configuration permet aux opérateurs de s'adapter à la dynamique du marché et l'installation de systèmes de détection de fumée dans la cabine élimine le besoin d'accompagnateurs pendant les opérations de fret.