De Havilland Canada et ZeroAvia deviennent partenaires sur le Dash 8

MOU pour entrer dans le dur

De Havilland Aircraft of Canada et ZeroAvia ont conclu un protocole d'accord (MOU) pour développer un programme de montage en ligne et d'adaptation à destination de l'avion régional Dash 8-400 de De Havilland Canada utilisant la propulsion hydrogène-électrique concernant les avions neufs et en service. Dans le cadre de ce protocole d'accord, De Havilland Canada a obtenu des options d'achat pour 50 moteurs électriques à hydrogène ZeroAvia après conclusion d'un accord définitif. Les sociétés prévoient de collaborer à l'élaboration d'un bulletin de service pour le certificat de type du Dash 8-400 qui permettrait à la fois une option de montage en ligne et un montage ultérieur du groupe motopropulseur ZA2000 de 2 mégawatts de ZeroAvia.

Vers un démonstrateur technologique

Dans le cadre de ce programme, ZeroAvia développera également un démonstrateur technologique avec le soutien de De Havilland Canada, utilisant pour ce faire un Dash 8-400 afin de faciliter la certification et montrer le potentiel opérationnel et commercial du moteur. Les entreprises prévoient d'identifier une route existante appropriée pour les démonstrations en vol et visent une mise en service dans les cinq prochaines années. ZeroAvia et De Havilland Canada commercialiseront conjointement des avions propulsés par les moteurs hydrogène-électrique auprès des exploitants, avec un support d'alimentation à l'heure de vol (PBH). Précédemment, en octobre, ZeroAvia a annoncé une collaboration avec Alaska Air Group pour développer un groupe motopropulseur hydrogène-électrique capable de faire voler des avions régionaux de 76 places sur plus de 500 miles nautiques, en commençant par un déploiement initial dans un Dash 8-400 de taille normale.

19 places avec le ZA600

ZeroAvia prévoit de faire voler dans les prochaines semaines un avion de 19 places utilisant son groupe motopropulseur ZA600 dans une configuration hybride (un moteur conventionnel, un moteur hydrogène-électrique) avant de faire voler le même avion en utilisant uniquement des moteurs hydrogène-électriques l'année prochaine. Pour son programme ZA2000, ZeroAvia vise à effectuer des démonstrations au sol de la pleine poussée de sa variante de moteur de 1,8 mégawatt d'ici à la fin de 2022. A partir de là, la société prévoit d'obtenir la certification de son groupe motopropulseur ZA2000 pour supporter des avions de 40 à 80 places avec une autonomie potentielle de plus de 700 miles nautiques d'ici 2026.