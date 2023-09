Crash d'un F-35B : après d'intenses recherches, le site du crash est découvert

Éjection !

Le 17 septembre, le pilote d'un avion de combat F-35B Lightning II du Corps des Marines américain (USMC) s'est éjecté de son appareil. Le pilote s'est éjecté et a été rapidement retrouvé. Il a été transféré dans hôpital et ses jours ne sont pas en danger. Si les causes du crash ne sont pas encore connues, le Département de la Défense (DoD) avait aussi un autre problème concernant cet incident : les restes de l'avion n'ont pas été retrouvé. Ce dernier a pu voler très loin car au moment de l'éjection, le pilote automatique de l'avion fonctionnait.

Un avion fiable ?

En dehors des incidents de plus faibles ampleurs, l'avion phare de Lockheed Martin comprend déjà 10 avions détruits, avec notamment une majorité de F-35A et B irrécupérables (soit 4 F-35A, 4 F-35B et 1 F-35C). Un porte-parole de Lockheed Martin, a répondu auprès de CNN qui se demandais si l'avion était fiable :

"La flotte mondiale de F-35 a dépassé plus de 721.000 heures de vol cumulées, s'étalant sur 17 nations et les trois branches armées des États-Unis. Depuis que les F-3 ont commencé à voler il y a 17 ans, il y a eu un pilote tué et moins de 10 avions détruits. Plus de 965 F-35 ont été livrés et plus de 430.000 sorties réalisées." En ce qui concerne le pilote décédé, il s'agit du F-35A japonais perdu en mer le 19 avril 2019.

Si les statistiques peuvent impressionner, il faut rappeler que le programme F-35 dans sa globalité est un véritable gouffre financier pour le budget du Pentagone et de fait, une cible privilégiée pour les rapports du GAO ( résumé de rapports du GAO sur le F-35 ), l'équivalent de la Cour des Comptes en France. L'avion est également sous-motorisé à tel point que le moteur F135 sera amélioré pour les variantes Block 4 et suivantes et c'est sans compter les différents retards suite à des causes externes (COVID, près 1.700 entreprises participent au programme F-35, règles de sécurité non suivies,...) ayant pour conséquence un retard des livraisons ( exemple avec les F-35 belges ).

Moyens déployés

Le 18 septembre, des moyens aériens civils et militaires ont été déployés afin de chercher le site du crash :