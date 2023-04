Léger retard pour les F-35 belges

Un léger retard

En 2018, la Belgique décide d'acheter à Lockheed Martin 34 avions de combat F-35A Lightning II afin de remplacer ses vénérables avions de combat F-16 Fighting Falcon. Le calendrier établi prévoyait la livraison annuelle de 4 appareils entre 2023 et 2030 (hormis 5 avions en 2028 et 2029). Cependant, d'après l'agence de presse Belga , le premier lot de quatre appareils aurait pris un léger retard ; si les deux premiers avions seront bien livrés à la fin de l'année 2023, les deux autres seront livrés dans le courant du 1er trimestre 2024. Belga, qui cite des sources militaires et industrielles anonymes, explique ce retard par les nombreux délais des sous-traitants provoqués par la pandémie de COVID. Ces délais se sont alors accumulés sur les chaines de montage, pour finalement impacter les premiers F-35A belges.

Le premier appareil sur les chaines d'assemblage