Connectivité aérienne : deal entre SES et Abra Group

publié le 16 décembre 2025 à 16:30

Le 15 décembre, le groupe ABRA, maison mère des compagnies Avianca en Colombie et GOL au Brésil, a décidé d’équiper ses appareils de connectivité en vol avec l’opérateur luxembourgeois.

Le service a été lancé dans les premiers de plus d’une centaine d’avions du groupe. Il assurera du Wi-Fi haut débit par satellite pour les compagnies du groupe basé au Royaume-Uni, tandis qu'elles renforcent leurs activités en Amérique du Sud.

Le service est déjà opérationnel dans dix A320 d’Avianca, qui devient une des premières compagnies aériennes d’Amérique latine à proposer du Wi-Fi avec des antennes à balayage électronique de SES. L’antenne est fine (7 cm d’épaisseur) et peut à la fois se connecter aux satellites géostationnaires de SES mais aussi aux satellites en orbite basse de ses partenaires. L’installation de l’antenne sur l’ensemble des avions Boeing et Airbus du groupe devrait être achevée dans les prochaines années.

SES ne dispose actuellement pas de constellation satellite en orbite basse. Sa couverture mixe les satellites en orbite moyenne du Réseau O3b et les satellites en orbite géostationnaire de l’opérateur luxembourgeois, auxquels on pourra ajouter la flotte d’Intelsat, l’acquisition ayant été bouclée en juillet dernier. Pour l’orbite basse, SES s’allie à ses concurrents comme le réseau Starlink de SpaceX, mais aussi Lynk Global.

Une tendance à l’adhésion générale en 2025

On ne compte plus le nombre de contrats passés entre les compagnies aériennes et les opérateurs pour équiper les flottes de connectivité haut débit en vol. Au Dubai Air Show, plusieurs compagnies, dont Emirates et Qatar Airways, avaient décidé d’équiper leurs flottes de terminaux Starlink. L’intérêt se renforce également dans l’aviation d’affaires. Dernièrement, Bombardier a annoncé le lancement d’un nouveau routeur pour les avions Challenger et Global.

