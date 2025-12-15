Bombardier : le Canada commande 6 nouveaux jets multi-rôle

Les six appareils seront mis à disposition de l’aviation royale canadienne (Royal Canadian Air Force – RCAF), pour un montant de 400 M$ (340 M€) selon un communiqué de Bombardier. Les avions seront assemblés à Toronto et achevés à Montréal. Le premier appareil sera livré d’ici l’été 2027. Les appareils vont progressivement remplacer les Bombardier Challenger CC-144. Le Global 6500 est d’ailleurs plus capacitaire, mesurant 10 mètres de plus de longueur (30 m). Le 6500 est également plus rapide (Mach 0.9 contre Mach 0.8 pour le CC-144), et plus autonome (6600 km, soit près de 700 km de plus que le Challenger).

C’est une commande de plus pour Bombardier, qui prétend que le Global 6500 est idéal pour moderniser les flottes aéroportées multirôles des gouvernements. La relève pourrait être assurée dans un futur à moyen terme avec le Global 8000 , récemment certifié au Canada, encore plus rapide et plus confortable en termes d’altitude cabine, un paramètre intéressant en particulier quand il s’agit d’évacuation médicale. Pour le Canada, la modernisation de la flotte est importante tandis que le pays se prépare peu à peu à une possible escalade des tensions en Arctique. La défense a d’ailleurs commandé la semaine dernière une constellation satellite de télécommunications en orbite basse, qui pourra notamment assurer la connectivité sécurisée à faible latence des avions gouvernementaux en région polaire.