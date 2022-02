BOC Aviation commande 16 moteurs LEAP-1A

16 Leap-1A pour les A320neo livrables en 2023

BOC Aviation a commandé seize moteurs CFM International Leap-1A destinés à équiper les nouveaux appareils de la famille Airbus A320neo dont la livraison est prévue en 2023. "Les moteurs CFM équipent notre flotte depuis 1998, et nous sommes heureux de poursuivre cette relation de longue date. Avec cette commande, les moteurs CFM équiperont 486 avions de notre portefeuille", a déclaré David Walton, directeur général adjoint et directeur des opérations de BOC Aviation.

1000 moteurs GE depuis sa création

BOC Aviation est une société de location-exploitation d'aéronefs avec une flotte de 521 appareils en propriété, en gestion et en commande. Au 31 décembre 2021, sa flotte en propriété et en gestion était louée à 86 compagnies aériennes dans 38 pays et régions du monde. Le 15 février 2022, la société a annoncé qu'elle avait pris livraison de plus de 1 000 moteurs de GE Aviation depuis sa création, laquelle remonte à 1993 sous l'entité Singapore Aircraft Leasing Enterprise. En décembre 2006, la société a été acquise par Bank of China, dont elle est devenue une filiale à part entière. Suite à cette acquisition, le nom de la société a été changé en BOC Aviation Pte. Ltd. en 2007. Le 12 mai 2016, la société a été transformée en une société publique limitée par des actions et le nom de la Société a été changé en BOC Aviation Limited. La compagnie fut un temps la plus grande cliente d'Airbus monocouloirs en Asie.