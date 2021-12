149 moteurs Leap-1A pour Saudi Arabian Airlines Corporation

149 turboréacteurs Leap-1A...

Lors de la visite du président français M. Emmanuel Macron au Royaume d'Arabie saoudite, Saudi Arabian Airlines Corporation a annoncé aujourd'hui avoir commandé des moteurs CFM International LEAP-1A pour motoriser sa nouvelle flotte de 35 Airbus A321neo et 30 A320neo. Cet accord, qui comprend également un contrat de services au tarif par heure de vol (RPFH) pour couvrir les moteurs de cette nouvelle commande ainsi que 20 A320neo supplémentaires loués, est évalué à environ 8,5 milliards de dollars au prix catalogue.

...Qui s'ajoutent aux CFM56-5B...

Basée à Djeddah, Saudi Arabian Airlines exploite 61 Airbus A320ceo équipés de moteurs CFM56-5B. La filiale à bas prix du Groupe Saudia, flyadeal, créé pour répondre à la demande croissante de voyages aériens abordables en Arabie saoudite et au Moyen-Orient, exploite 11 Airbus A320ceo équipés de moteurs CFM56-5B et 5 A320neo équipés de moteurs LEAP-1A. Selon les termes de l'accord, CFM assistera également la filiale du Groupe Saudia, Saudia Aerospace Engineering Industries (SAEI) dans le développement de ses propres services de révision de moteurs, comprenant le démontage, l'inspection, l'assemblage, les tests et la qualification/certification des moteurs LEAP-1A.