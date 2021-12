Air France-KLM commande 100 Airbus A320neo et s'engage sur 4 Airbus A350F

Moyen-courriers Airbus pour KLM et Transavia

Opérateur historique des moyen-courriers Boeing, KLM passera donc chez Airbus ainsi que Transavia Netherlands et Transavia France, les filiales low cost. Le groupe franco-néerlandais Air France-KLM a en effet décidé de commander ferme 100 Airbus A320neo et A321neo destinés au renouvellement des flottes moyen-courriers de KLM et des deux Transavia. S'ajoutent des droits d'achats pour 60 avions supplémentaires. Les premières livraisons débuteront au cours du second semestre 2023. Air France avait déjà fait le choix de l'Airbus A220-300 pour le remplacement de ses A318 et A319.

Air France-KLM, quatrième client de l'Airbus A350F

Air France-KLM s'apprête à devenir le quatrième client de la version cargo de l'Airbus A350, baptisée A350F. Le futur appareil, dont la mise en service commercial est annoncée pour 2025, a déjà enregistré des intentions de commandes de la part du loueur Air Lease Corp.,du groupe maritime et logistique CMA CMG et de Singapore Airlines. Air France-KLM s'est à son tour engagée sur quatre exemplaires de l'A350F auxquels s'ajoutent, là encore, des droits d'achats sur quatre appareils supplémentaires.