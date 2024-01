Avion radar abattu et avion de commandement sérieusement endommagé : le point sur ces deux pertes russes importantes en Ukraine

Un A-50 Mainstay détruit Le 14 janvier, un avion de guet aérien avancé et de commandement A-50 Mainstay russe survolait la région de Berdiansk et la mer d'Azov. Les militaires ukrainiens et les milbloggers russes s'accordent sur la perte totale de l'appareil. La cause de cette perte est inconnue, cependant, Berdiansk se trouve à une centaine de kilomètres de la ligne de front. Or, avec une portée de 160 kilomètres, un lanceur d'une batterie Patriot PAC-2 peut avoir tiré avec succès un missile contre le Mainstay russe. Pour rappel, l'A-50 Mainstay est un avion soviétique/russe développé et produit par Beriev. Il est utilisé pour des missions de contrôle d'un espace aérien et de commandement des forces aériennes dans cette même zone. Pour ce faire, Beriev a modifié l'avion de transport stratégique Il-76 Candid en lui ajoutant de nombreux capteurs, en ce compris un radar placé dans un radôme au-dessus du fuselage de l'avion. Le nombre exact d'appareils actuellement en service est inconnu et les sources varient. De manière générale, une dizaine d'appareils seraient en service au sein des Forces Aérospatiales russes, dont sept avions auraient été modernisés aux standards A-50U. Cet appareil modernisé voit son radar amélioré avec une portée qui passe de 400 à 600 kilomètres, la possibilité de suivre un nombre augmenté de cibles ou encore la modernisation des systèmes internes. L'A-50, et ses sous-variantes, peut être ravitaillé en vol (probe and drogue) et l'équipage en configuration standard comprend 15 militaires.

Un avion important contre les F-16 et pour la Marine russe En plus d'être un appareil disponible en faible nombre, le Mainstay est très important pour les Forces russes déployées en Ukraine. Le 17 novembre 2023, dans son désormais rapport journalier (ci-dessous), le Defense Intelligence britannique annonçait que les Mainstay prendront une part bien plus active dans l'invasion russe de l'Ukraine. Grâce à leur capacité de détection et de surveillance de l'espace aérien, ces avions pourront détecter les futurs F-16 ukrainiens. L'information sera alors transmise aux batteries antiaériennes longue portée S-400 (SA-21 Growler), capables de détruire des avions situés à +380 kilomètres et une altitude de +30 kilomètres. Il est intéressant de noter que le Defense Intelligence note à la fin de sa publication du 17 novembre 2023 une annonce qui s'avérera prémonitoire : "Il existe une possibilité réaliste que la Russie accepte davantage de risques en rapprochant de la ligne de front des Mainstay afin de remplir efficacement son nouveau rôle". Cette patrouille n'était cependant pas effectuée dans cette optique : l' ISW (Institute for the Study of War), citant Kostyantyn Mashovets, précise que depuis le 3 janvier dernier, les A-50 Mainstay russes effectuaient des patrouilles constantes suite aux menaces d'attaques ukrainiennes sur les infrastructures militaires russes en Crimée, en ce compris les infrastructures de la Flotte russe de la mer Noire. Il est vrai que la Crimée a subi de nombreuses attaques aériennes ukrainiennes, utilisant des drones et des missiles, en ce compris des missiles de croisière SCALP-EG/Storm Shadow. Ce missile, lancé depuis les bombardiers tactiques Su-24 , a ainsi permis la destruction d'une corvette , d'un sous-marin et d'un navire de débarquement lourd russes, et plus retentissant encore, un centre de commandement et de communication stratégique et le quartier général de la Flotte russe de la mer Noire . L'effet de ce missile est ainsi donc très élevé sur les arrières russes, notamment sur les installations militaires en Crimée . La France vient justement d'annoncer la livraison prochaine d'une quarantaine de missiles SCALP-EG supplémentaires .

L'hypothèse peu probable : le F-16 À propos des F-16, il faut noter qu'une hypothèse a été soulevée sur plusieurs réseaux sociaux ; l'utilisation d'avions de combat F-16 Fighting Falcon enfin livrés à l'Ukraine et utilisés pour attaquer ces deux appareils russes. Cela voudrait signifier que l'Ukraine était prête à sacrifier au moins l'un de ces rares appareils au-dessus d'une centaine de kilomètres de terrain contrôlé par les Russes et potentiellement défendu par de nombreux moyens sol-air. Il faudrait également avoir terminé l'entrainement des pilotes et mécaniciens. Actuellement, les informations concernant le centre d'entrainement de F-16 européen en Roumanie sont très faibles, en dehors de la livraison de cinq F-16 ex-hollandais . En revanche, en ce qui concerne les pilotes ukrainiens entrainés au Royaume-Uni, un premier groupe a été transféré au Danemark à la fin du mois de décembre 2023/au début du mois de janvier 2024. Sur place, ils apprendront enfin à voler sur le Fighting Falcon, en faisant notamment leurs premières heures de F-16 sur des F-16B danois, norvégiens et prochainement, belges. C'est aussi sans compter sur l'armement transféré aux Ukrainiens pour les F-16 ou encore sur les capacités de détection des F-16. Bref, beaucoup trop d'inconnues, aucune image de F-16 aux cocardes ukrainiennes et des pilotes et mécaniciens, jusqu'à présent, toujours en train de s'entrainer. Cette hypothèse est donc peu probable.

Avion de combat biplace F-16BM Fighting Falcon norvégien. © Forsvaret Fermer

Un Il-22M-11 en urgence Un second appareil russe a également subit des dégâts en plein vol, comme confirmé par l'appel radio (publié sur les réseaux sociaux ). Celui-ci est présenté comme une demande d'atterrissage en urgence d'un avion de commandement et de relais de communication Il-22M-11 Coot-B. Celui-ci demande d'ailleurs, en plus de libérer la piste de l'aéroport d'Anapa (Kraï de Krasnodar, Russie), le pilote demande également le déploiement des services incendies et d'ambulance une fois l'avion posé. Deux images viennent confirmer l'urgence de cet atterrissage. Il s'agit de la queue d'un Il-22M-11, numéroté RF-95678, sur l'aéroport d'Anapa. Les impacts, clairement visibles sur la queue de l'avion, confirment qu'un missile a bel et bien été lancé sur celui-ci. Comme démontré dans la deuxième publication, il ne manque pas seulement une boule renfermant un capteur mais bel et bien une partie de la dérive (en bleu). Il peut également assurer une mission de relais de communications, mission probablement assurée le 14 janvier, la mission de commandement ayant surement été assurée par l'A-50, à moins que les deux avions volaient pour effectuer deux missions différentes...

Avion de commandement aéroporté et de relais de communication Il-22M-11-RT russe intercepté au-dessus de la mer Baltique par deux Typhoon anglais (14 mai 2019). © UK MOD Fermer

Pour rappel, l'Il-22M est un avion de transport Il-18D spécialisé pour assurer des missions de commandement et de relais de communication aéroporté. Il est facilement reconnaissable grâce à ses antennes en "L inversés" et un petit carénage ovale situé au-dessus de la dérive verticale. Il ne doit pas être confondu avec trois avions aux missions bien différentes ; l'Il-20M Coot-A, qui se base sur l'Il-18, spécialement conçu pour assurer des missions de reconnaissance électromagnétique. Il est reconnaissable grâce à ses deux antennes trapézoïdales au-dessus du fuselage (système Vishnya) et un pod de reconnaissance Igla sous le fuselage. La version améliorée (Il-20MS) perd ses antennes trapézoïdales mais est reconnaissable par deux carénages placés sous l'avion, juste derrière les ailes.

l'Il-22PP Mute, qui se base sur l'Il-22, mais spécialisé dans les missions de reconnaissance électromagnétique et le brouillage stand-off de radar de défense aérienne ou d'avions AEW&C. Les quatre grands carénages, deux de chaque côté du fuselage (1 derrière le cockpit et un derrière les ailes) permettent d'identifier facilement l'avion.

l'Il-38N May, qui se base également sur l'Il-18 mais qui a été développé pour assurer des missions de lutte anti-sous-marine, de patrouille et de surveillance maritime. Cet avion est facilement reconnaissable par son système de détection aérien et de surface Novella, placé sur des pylônes, au-dessus du fuselage et juste derrière le cockpit.

Il-20M intercepté par les Eurofighters allemands en mer Baltique. © @Team_Luftwaffe Fermer

Patriot ou tir ami ? Seule question sans réponse ; où se trouvait l'avion lors de l'impact missile ? S'il se trouvait à Berdiansk, l'avion a peut-être subi un tir de missile Patriot PAC-2. Cependant, est-ce qu'un pilote oserait un atterrissage d'urgence, avec un appareil dans cet état, sur l'aéroport d'Anapa, situé à approximativement 200 kilomètres de Berdiansk... au lieu de se diriger vers la base aérienne de Taganrog, située à 160 kilomètres de Berdiansk ? La question se pose également si l'Il-22M volait plus à l'Ouest de la mer d'Azov : pourquoi choisir Anapa et non pas une base aérienne en Crimée, bien plus proche ? En revanche, est-ce qu'un avion touché par un tir ami émanant des défenses antiaériennes du pont de Crimée, situé à seulement 70 kilomètres de l'aéroport d'Anapa, irait se poser sur ce même aéroport ? Toutefois, si cette hypothèse reste valable, il n'est toujours pas possible de confirmer le tracé de vol de l'avion de commandement russe. Une vidéo publiée par le général Valeriy Zaloujny, commandant en chef des Forces armées ukrainiennes, montrent le tracé de plusieurs appareils russes sur la mer d'Azov mais il est impossible de reconnaitre le tracé de l'Il-22. Une chose est sure, l'avion est sérieusement endommagé et ne revolera pas de sitôt... voire même jamais !

