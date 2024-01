La Norvège envoie deux F-16B au Danemark pour entrainer les pilotes ukrainiens

Le 26 décembre 2023, le ministère de la Défense britannique annonçait qu'un premier groupe de pilotes ukrainiens avait été formé au Royaume-Uni. Depuis, ce groupe de pilotes était alors en train d'être transféré vers la base aérienne de Skrydstrup (Danemark du Sud, Danemark) pour enfin apprendre à voler sur l'avion de combat de quatrième génération F-16 Fighting Falcon ( gov.uk ). Sur cette base, ils pourront voler sur des F-16 danois mais également norvégiens !

La Norvège avait déjà envoyé au Danemark 10 instructeurs pour entrainer les pilotes ukrainiens mais une annonce de Bjørn Arild Gram, ministre de la Défense norvégien, confirme que le soutien norvégien va prendre une part encore plus active : dans un communiqué de presse , ce dernier a annoncé que deux avions de combat F-16BM (biplace, MLU) de la Force aérienne royale norvégienne (RNoAF) sont en train de terminer leurs préparatifs en vue d'être déployé au Danemark et mis à disposition des instructeurs et pilotes ukrainiens. Skrydstrup ne verra pas seulement des F-16 danois et norvégiens car la Belgique avait également promis le déploiement de deux de ces F-16BM pour l'entrainement des pilotes ukrainiens. À noter que les Pays-Bas ont livré 5 Fighting Falcon en Roumanie , mais sans aucune cocarde, pour y entrainer les pilotes ukrainiens.

Par ailleurs, si les pilotes sont mis en avant, l'entrainement des techniciens ukrainiens est tout aussi important : les futurs F-16 ukrainiens devront être armés, entretenus et réparés par des personnels entrainés. La Belgique, le Danemark et les États-Unis se sont chargés de cette formation.