Des F-16 belges en Ukraine en 2025

Des F-16 belges en Ukraine... Dans le cadre d'une interview auprès de Bel RTL (radio) , Ludivine Dedonder, la ministre de la Défense belge annonçait la future livraison d'avions de combat F-16 Fighting Falcon à l'Ukraine : "Et l'envoi [en Ukraine] de nos F-16, à partir de 2025, en fonction de la montée en puissance de notre capacité F-35." Le nombre d'appareils n'a pas été communiqué. Cette condition du F-35 peut en étonner plus d'un mais, comme précisé dans le chapitre ci-dessous, aucun F-16 belge n'est actuellement stocké. Une éventuelle livraison belge aurait alors pour conséquence une diminution capacitaire significative de la Composante Air belge. Cette éventualité avait déjà été rejetée et rappelée dans de nombreuses déclarations de la ministre de la Défense belge : "[...] d'un point de vue opérationnel, il n'était pas possible, aujourd'hui , de livrer des F-16 puisque nous en avons besoin pour assurer diverses missions." (Commission de la Défense nationale du 4 octobre 2023 ). C'est aussi sans compter sur la limite des 8.000 heures de vols. La flotte de Fighting Falcon belge rétrécit d'elle même car si certains appareils ne sont pas encore à cette limite, un premier avion déjà été retiré du service opérationnel après avoir atteint ce cap en septembre 2023. En revanche, 2025 marquera l'arrivée des quatre premiers F-35A sur le sol belge, permettant ainsi d'envisager une livraison de F-16 belges à l'Ukraine. Le calendrier prévoit la livraison de quatre Lightning II chaque année entre 2023 et 2028, et de cinq appareils en 2028 et 2029. À noter que les huit premiers avions (2023-2024) seront déployés aux États-Unis pour la formation des pilotes belges. Ce calendrier est toutefois théorique car l’assemblage des premiers F-35A belges ont pris du retard . D'ailleurs, le 10 octobre, le premier F-35A belge venait de recevoir son moteur F135 ( source ).

Le FA-95, premier F-16 belge à avoir atteint le cap des 8.000 heures de vol. © Gaétan Powis Fermer

Combien de F-16 en Belgique ? En 1975, la Belgique signait avec Lockheed Martin ce qui était alors le contrat du siècle : 116 F-16 (92 F-16A et 24 F-16B). Ces appareils devaient alors permettre une modernisation de la Force aérienne belge avec le remplacement des F-104G. Cette modernisation continue avec une seconde commande de 44 F-16A supplémentaires, en vue de remplacer le gros des Mirage VB. Enfin, un 161ème F-16 a été acheté auprès de la Force aérienne royale néerlandaise dans le courant des années 2020 (probablement 2021) à des fins d'instructions au sol uniquement (numéros de queue LB-061). Mais depuis ces différents achats, la flotte de F-16 belge s'est restreinte à 45 F-16A Block 20 MLU et 8 F-16B Block 20 MLU, soit un total de 53 F-16 actifs. En plus des crashs, certains ont été démantelés, d'autres sont présents dans des musées ou servent à l'instruction mais dans tous les cas, ce sont tous des coquilles vides et donc inutilisables. Il y a également eu deux ventes d'appareils auprès de la Jordanie, dans le cadre des accord Peace Falcon III en 2008-2009 (8 F-16A Block 20 MLU et 4 F-16B Block 20 MLU) et Peace Falcon V en 2011 (6 F-16A Block 20 MLU et 3 F-16B Block MLU).

État de la flotte de F-16 belge. © Air&Cosmos Fermer

Mais, sur les 45 F-16A Block 20 MLU, seulement la moitié est actuellement opérationnelle ; chaque appareil effectue des rotations entre une phase opérationnelle et une phase d'entretien. La Défense belge ne disposerait "réellement" qu'un peu plus d'une vingtaine de F-16A ! Ce ratio est aussi équivalent en ce qui concerne les F-16B. Or, cette flotte doit pouvoir répondre à des besoins propres à la Belgique et ses alliés : la QRA Benelux, où des F-16 sont prêts à décoller en alerte afin d'assurer la protection des espaces aériens belges, hollandais et luxembourgeois.

une future mission au sein de la Baltic Air Policy (BAP) et éventuellement un renforcement eVA, comme ce fut déjà le cas en 2022 .

. l'entrainement et la formation continue des pilotes belges.

le déploiement de deux F-16B au Danemark pour l'entrainement des pilotes ukrainiens

la très secrète mission nucléaire* (en lien avec l'accord de partage nucléaire de l'OTAN)

...

Patrouille de quatre F-16 belges avec le F-16 "X Tiger". © Gaétan Powis Fermer