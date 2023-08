Les pilotes ukrainiens s'entraineront sur les Alpha Jet français

Un léger contretemps de langage

Le 18 août, le général James Hecker, en charge des Forces aériennes américaines stationnées en Europe et en Afrique, donnait plus d'informations sur l'entrainement des pilotes ukrainiens. Il confirmait l'article du Politico , publié le 4 août : cet article affirmait que sur les 32 pilotes ukrainiens sélectionnés pour être entrainés à voler sur F-16 Fighting Falcon, seulement huit pourront commencer leur formation. Les autres pilotes doivent d'abord effectuer une formation au Royaume-Uni afin de perfectionner leur anglais. A noter que les 20 autres pilotes ont déjà des notions/parlent déjà l'anglais mais leur niveau n'est pas assez élevé. Cette formation sera donc rapide car elle ne doit pas commencer à zéro.

Un passage sur les Alfa Jet français

Le général Hecker poursuit son intervention ( Air&Spaces Forces Magazine ) :

"Ensuite, ils vont s'entrainer un peu sur des avions à hélices, et puis descendre en France et voler sur l'Alfa Jet."

L'Armée de l'Air et de l'Espace va donc mettre des Alfa Jet et des instructeurs au service des Forces aériennes ukrainiennes en entrainant leurs pilotes à voler sur des avions d'entrainement avancé. Une fois leur formation sur Alfa Jet terminée, ces derniers pourront alors passer sur les tant attendus F-16. Leur lieu de formation sur les Fighting Falcon devrait commencer temporairement au Danemark, en attendant la mise en place d'un centre d'instruction définitif en Roumanie ( Reuters ).

Cependant, comme précisé dans un précédent article et également confirmé dans la récente intervention du général Hecker, les F-16 ne voleront pas tout de suite en Ukraine car la formation durera plusieurs mois et ne se terminera pas avant le début de l'année 2024 :

"Tout cela va prendre du temps, et cela n'arrivera probablement pas avant la fin de l'année. [...] C'est pourquoi vous ne verrez pas des F-16 en Ukraine avant l'année prochaine."

Un avion à la retraite... ou presque !

Depuis décembre 1978, l'Alfa Jet, un avion d'entrainement biplace, servait au sein de l'Armée de l'Air et de l'Espace en tant qu'avion de formation avancée pour les futurs pilotes français. Cette page d'histoire a vu sa dernière ligne s'écrire le 16 mars 2023 sur la base aérienne 120 de Cazaux (Gironde, France) : les six derniers élèves-pilotes ont reçu leur macaron, devenant alors la dernière promotion à s'être entrainée sur Alfa Jet. L'AAE a décidé de remplacer ces avions d'entrainement par de bien plus modernes Pilatus PC-21.

Il existe quelques exceptions, dont la très connue Patrouille de France. En dehors des Alfa Jet qui seront utilisés pour l'entrainement des pilotes ukrainiens, la Patrouille de France devrait être la seule unité de l'AAE à voler uniquement sur Alfa Jet... jusqu'à leur remplacement programmé pour 2030.