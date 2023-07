Début de l'entrainement des pilotes ukrainiens sur F-16

Dès lors, avec un mois et demi de retard, les pilotes ukrainiens s'entraineront bel et bien à piloter des Fighting Falcon.

" Le premier groupe de pilotes est la première vague qui ira se ré-entrainer, puis la seconde, et ainsi de suite. Ces pilotes suivront déjà un entrainement direct avec des instructeurs provenant de nombreux pays, en nous fournissant des sites d'entrainement. Nous parlons approximativement d'une douzaine. Nous sommes en train d'attendre ; le premier groupe est parti, le second suivra. "

" Le Président a donné son feu vert et nous allons autoriser, permettre, soutenir, faciliter et en fait fournir les outils nécessaires pour que les Ukrainiens commencent à être entrainés sur des F-16, dès que les Européens seront prêts. "

Si les discussions de livraison d'avions de combat F-16 Fighting Falcon sont toujours en cours, l'entrainement des pilotes et mécaniciens ukrainiens semblait plus prometteur car le mois de juin avait été cité comme étant le début des entrainements. Cependant, au début du mois de juillet, Dmytro Kuleba, le ministre des Affaires étrangères ukrainien, annonçait que l'entrainement de pilotes ukrainiens n'avait toujours pas commencé :

Pour rappel, le 15 mai 2023, le Royaume-Uni annonçait officiellement sa volonté d'entrainer des pilotes ukrainiens en vue de pouvoir offrir à la Force aérienne ukrainienne des avions de combat F-16 Fighting Falcon ( article sur le sujet ). Cette annonce avait alors fait l'effet d'un véritable pavé dans la mare : 10 autres pays ont confirmé leur volonté d'également entrainer les pilotes ukrainiens. Le sujet a même été discuté lors du sommet de l'OTAN de Vilnius. Pour rappel, les 11 pays sont :

la Belgique

le Canada

le Danemark

le Luxembourg

la Norvège

les Pays-Bas

la Pologne

le Portugal

la Roumanie

le Royaume-Uni

la Suède

(+ les États-Unis mais seulement dans un rôle de soutien)

Quid sur le terrain ? Combien de temps ?

Les Pays-Bas et le Danemark sont chargés d'organiser de manière générale l'entrainement des pilotes et mécaniciens ukrainiens. Au départ, l'entrainement sera effectué au Danemark en attendant la création d'un véritable centre d'entrainement en Roumanie. En ce qui concerne la durée, le journal Politico (qui cite des sources officielles hollandaises et danoises) affirme que l'entrainement des premiers pilotes ukrainiens sera terminé pour le début de l'année prochaine. Ainsi, avec les annonces du porte-parole de la Force aérienne ukrainienne (ci-dessus) et du journal Politico, l'entrainement des pilotes sera au minimum de 5 mois et 14 jours (durée qui sépare le 18 juillet 2023 avec le 1er janvier 2024). A noter que le 27 janvier 2023, le porte-parole de la Force aérienne ukrainienne estimait que la durée nécessaire pour l'entrainement des pilotes était de six mois ( Reuters ).

Enfin, si les problèmes de l'entrainement semblent définitivement réglés, il faut rappeler qu'actuellement, aucun pays n'a encore annoncé sa volonté de transférer des F-16 à l'Ukraine.