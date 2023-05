Entrainement des pilotes ukrainiens au Royaume-Uni : vers une future livraison de F-16 ?

Il faut donc s'attendre à voir des pilotes ou futurs pilotes ukrainiens s'entrainer en Europe. Il reste une inconnue : si les Ukrainiens à entrainés sont d'actuels pilotes confirmés ou s'il s'agit de pilotes novices. Si les opérations montrent beaucoup les avions au combat, il est extrêmement compliqué de faire voler des avions d'entrainement tout en évitant les zones à portée des systèmes antiaériens russes. A l'inverse, il pourrait s'agir de pilotes confirmés ou d'un mixte de pilotes confirmés et novices suivant deux parcours différents ; les premiers sur des avions d'entrainement primaires (Tutor T1 ou Prefect T1) alors que les seconds passent directement sur des avions d'entrainement avancés type Hawk T2 ou Texan T1 (pour prendre l'exemple de la Royal Air Force).

L'annonce a été confirmée dans le communiqué de presse concernant la rencontre entre le président ukrainien Volodymyr Zelensky et le premier ministre anglais Rishi Sunak. On peut notamment y lire :

La Royal Air Force (RAF) n'a jamais détenu d'avions de combat F-16 dans son inventaire mais le communiqué de presse précise que Londres va prochainement parler de ce sujet avec d'autres pays soutenant l'Ukraine. En termes d'avions de combat F-16 opérationnels et disponibles pour les Ukrainiens en Europe, la liste est assez courte :

Si aucune annonce ne vient confirmer la livraison de F-16, l'entrainement dès cet été de pilotes ukrainiens laisse clairement envisager une livraison de F-16 ! Elle peut-être rapide car si les Ukrainiens à entrainer sont déjà des pilotes confirmés mais qu'il faut seulement les former à utiliser des avions de combat modernes à partir de cet été, la formation ne se compte plus en année mais bien en mois ! Or, à la fin de leur formation, il faudrait que ceux-ci puissent s'entrainer sur leur futures montures avant d'être transférés en Ukraine.

Le communiqué mentionne clairement le but à atteindre, à savoir des pilotes ukrainiens sur des F-16 Fighting Falcon :

Ukraine submitted a request to the Netherlands for the supply of F-16 fighters. This was confirmed by Defense Minister Ollongren. 🇺🇦🤝🇳🇱 pic.twitter.com/TlAfrcgm91

Et les réserves ?

S'il est compliqué d'effectuer un suivi de chaque appareil au sein de chaque force aérienne européenne, les F-16 européens ont tous été commandé pendant la guerre froide. A titre d'exemple, la Belgique avait commandé en 1975 116 F-16A et en 1983, 44 F-16A supplémentaires, soit 160 avions... contre 53 appareils opérationnels en 2022. Il y a bien eu des crashs, des avions retirés du service, placé à l'entrée des bases en tant que gate guard ou utilisé en point d'entrainement fixe. Il y a également la vente de 25 F-16 à la Jordanie (reçus en 2008-2009 et 2011)... mais aussi la mise sous cocon d'un partie des avions à la fin de la guerre froide !

Cette différence est aussi visible au sein d'autres forces aériennes européennes mais est, encore une fois, difficilement chiffrable. Ces avions, en fonction de leurs heures de vol, peuvent donc représenter une solution pour les pilotes ukrainiens... et ce, sans compter les capacités européennes pour une éventuelle remise à niveau ou même modernisation. Pour rester sur l'exemple belge, Safran Aerobooster a notamment construit les moteurs des F-16 belges. Il faut également citer la Sabca et Sabena Engineering, responsable actuellement pour la maintenance des F-16 belges mais aussi américains, etc.

La double exception américaine

Enfin, il faut bien évidemment regarder les avions stockés aux États-Unis et notamment les nombreux F-16 stockés sur la base aérienne de Davis-Monthan. Cette base accueille un grand nombre d'appareils mis à la retraite pour pouvoir être cannibalisés au profit d'appareils identiques mais toujours en service. En cas de guerre, les avions stockés peuvent être rapidement remis en état et augmenter la masse d'appareils disponibles pour les branches des Forces armées américaines. L'Ukraine aurait donc une possibilité dans ce stock également. Au 7 juillet 2023, les images satellites de la base montrent plus de 200 F-16 stockés, sans compter les avions stockés mais en partie démantelés.

Les États-Unis font office de double exception car, en plus de ce stock, ils disposent d'un nombre important de F-16 : d'après l'US Air Force, en 2021, 1.017 appareils étaient opérationnels (USAF, USANG,...). Dès lors, la livraison de quelques avions ne serait pas perçue comme un trou capacitaire par le Pentagone, qui peut alors compter sur une flotte bien fournie et ce, sans parler des F-15, F-22 et F-35 également en service.