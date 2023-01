L'Allemagne donne son feu vert pour la livraison de chars de combat Leopard en Ukraine

Cette annonce s'accompagne également d'une livraison étonnante ; alors que de nombreux analystes penchaient pour une éventuelle livraison de Leopard 1 modernisés ou de versions anciennes du Leopard 2, désormais retirées du service actif par l'Allemagne, le gouvernement allemand a déclaré qu'il allait transférer 14 Leopard 2A6 à l'Ukraine ! Cette version date de 2001 et n'est "dépassée" que par les variantes du Leopard 2A7 (2014) et Leopard 2A7V (2021) mais représente tout de même le principal fer de lance de la cavalerie lourde allemande. Ainsi, en 2021, l'Armée de terre allemande (Heer) disposait de ;

Cependant, l'Allemagne s'est décidée à soutenir l'Ukraine : au départ, les livraisons se concentraient sur du matériel léger, d'infanterie, etc. mais a évolué vers des systèmes modernes comme les obusiers automoteur PzH 2000 ou RCH 155, les systèmes antiaériens Iris-T, etc. Une limite existait ; les chars Leopard 2 ! Ce 25 janvier, le gouvernement allemand a décidé d'autoriser les pays disposant de chars de combat Leopard à les livrer sans restriction à l'Ukraine.

Au sein de ces nombreux pays, la Pologne s'est déjà montrée très favorable à la livraison de certains de ses Leopard 2A4PL. D'autres pays sont aussi en discussions pour livrer des chars Leopard : Danemark, Espagne, Norvège, Pays-Bas... Il ne faut pas aussi négliger les apports éventuels des industriels allemands en charge de la production et de la modernisation des Leopard. En effet, l'entreprise allemande Rheinmetall a indiqué le 24 janvier 2023 qu'elle serait disposée à livrer 139 chars Leopard à l'Ukraine (51 Leopard 2 et 88 Leopard 1) dont 29 Leopard 2A4 pourraient être livrés pour avril ou mai 2023 et 22 autres pour la fin de l'année 2023 voire le début de l'année 2024.

Presque 300 chars de plus !

Le président américain Joe Biden a officiellement annoncé ce 25 janvier l'envoi de 31 chars de combat M1 Abrams en Ukraine. La version spécifique n'est pas encore connue mais doit probablement être des M1A1 ou M1A2. Ces tanks devraient être livrés via l'Ukraine Security Assistance Initiative (USAI) et non pas via le Presidential Drawdown Autority. De fait, l'Ukraine en une dizaine de jours, pourrait recevoir 110 chars de combat modernes à très modernes (Challenger 2, Abrams, Leopard 2) et 88 chars de combat de génération précédente (Leopard 1), soit un total de 198 chars ! Ce à quoi il faut aussi ajouter les 90 T-72EA modernisés par les États-Unis, les Pays-Bas et la République Tchèque. Par ailleurs, ce nombre va très rapidement augmenter avec les annonces d'autres états utilisateurs du Leopard, depuis que le gouvernement allemand a donné son feu vert.

Pour information, les Forces terrestres ukrainiennes disposaient de 1.990 chars de combat :

858 chars de combat actifs

approximativement 1.132 stockés

Ces livraisons vont permettre de combler les pertes subies depuis le début du conflit (449 chars de combat ukrainien hors de combat confirmés) par des chars modernes ou de génération précédente. Il existe toutefois un risque logistique ; plus les modèles seront différents, plus l'entretien sera compliqué. Une solution existe : le gouvernement allemand et KMW se sont mis d'accord pour installer un site d'entretien des matériels du groupe KNDS et fournis à l'Ukraine ( article sur le sujet ). En revanche, leur efficacité sur le terrain dépendra réellement de l'entrainement et de l'utilisation de ces blindés par les tankistes ukrainiens. Le char de combat moderne ne représente que la partie immergée de l'iceberg : en rase campagne, il est protégé par des systèmes antiaériens de différentes portée (l'aviation russe ne semble plus tellement un problème mais certains drones suicides peuvent être dangereux), accompagnement de blindés légers pour la reconnaissance, l'infanterie en cas d'engagement en milieu restreint (ville ou village mais aussi forêt,...).

Leopard 2A6

Fort de ses capacités, les Leopard 2 de la Heer n'ont jamais été remplacé par un autre modèle de char. Au contraire, elle a plutôt décidé d'améliorer à de nombreuses reprises son parc de Leopard. Ainsi, le Leopard 2A6 reprend les caractéristiques principales suivantes :

Le nouveau canon Rh-120 L/55 de 120 mm, spécialement conçu pour percer les blindages des nouveaux chars russes (T-80B, T-90,...)

Châssis renforcé avec une capacité de protection (passive) contre les mines, assurant une meilleure survivabilité de l'équipage

Système électro optique (jour/nuit) de reconnaissance à longue distance

Poste de conduite rénové et repensé, permettant une meilleure maniabilité de l'engin

Ajout d'une capacité de vision nocturne pour le conducteur (imageur thermique et amplificateur de faible luminosité)

Possibilité d'intégrer (en option) un téléphone extérieur pour l'infanterie débarquée, l'ajout d'un système de commandement et d'information,...

Il reprend bien évidemment les caractéristiques des versions précédentes, et notamment le blindage supplémentaire de la tourelle du Leopard 2A4. Les améliorations et ajouts apportent une augmentation de la masse de combat : contrairement aux 55 tonnes du Leopard 2, le Leopard 2A6 dispose d'une masse de 62,5 tonnes. Cela ne diminue que très légèrement sa mobilité : c'est un char avant tout pensé pour la contre-attaque ; contrairement au très lourd Challenger 2, le Leopard 2 et ses sous-variantes se veulent très mobiles en tout-terrains. Son canon est équipé d'un système de stabilisation très avancé.