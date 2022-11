Fin de la mission eVA pour les F-16 belges

Avec la guerre en Ukraine et le regain de tensions entre la Russie et les pays membres de l'OTAN, l'OTAN a décidé de renforcer les forces déjà présentes au sein des pays membres sur sa façade Est au travers de la mission enhanced Vigilance Activities (eVA). En ce qui concerne les pays baltes, les appareils déjà présents pour la mission Baltic Air Policing sont donc renforcés par plusieurs contingents de la mission eVA. C'est dans ce cadre que la Belgique avait déjà participé à la mission eVA après avoir transféré les F-16 en fin de déploiement pour la mission Baltic Air Policing au sein de la mission eVA. Ces derniers sont d'ailleurs rentrés le 1er aout dernier.

Le 23 septembre, les autorités politiques belges, réunies en conseil des ministres, avaient décidé de redéployer les F-16 belges pendant le mois d'octobre. De fait, le 5 octobre, six F-16 et un total de 97 militaires ont été projetés sur la base aérienne d'Ämari en Estonie ( article sur le sujet ). Aujourd'hui, les militaires belges ont quitté l'Estonie pour revenir au sein de leurs deux bases aériennes respectives, à savoir Florennes (Namur) et Kleine-Brogel (Limbourg). En dehors des missions de patrouille armée, les appareils belges ont également participé à des entrainements avec les autres appareils de la mission eVA, Baltic Air Policing mais aussi d'autres appareils projetés ou encore des appareils de forces aériennes appartenant à des pays partenaires de l'OTAN (Finlande et Suède).