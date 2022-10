Les F-16 belges sont de retour dans la Baltique

Dans le cadre de l'opération enhanced Vigilance Activities, la Belgique a déployé en Estonie six F-16 et 97 militaires. Ils permettent de soutenir les avions déjà présents dans le cadre de l'opération Baltic Air Policing tout en patrouillant les frontières de l'OTAN. Ils participeront à des entrainements ou des missions de combat avec des avions d'autres forces aériennes, comme ce fut le cas aujourd'hui, avec la présence d'un E-3F de l'Armée de l'Air et de l'Espace.

Nouveau déploiement belge Le 5 octobre dernier, six avions de combat F-16 Fighting Falcon ont décollé de la Belgique pour se rendre sur la base aérienne d'Ämari, en Estonie. Ces appareils ne sont pas déployés dans le cadre de l'opération Baltic Air Policing (BAP) mais bien de l'opération enhanced Vigilance Activities (eVA). Leur présence permet de renforcer les appareils déjà présents en effectuant différents types de vols : entrainements dans un cadre multilatéral

missions armées avec des patrouilles aériennes de combat (CAP) et de patrouille aux frontières orientales de l'OTAN Il faut noter que si nécessaire, une CAP de F-16 belges peut tout à fait être redirigée afin d'intercepter un appareil si nécessaire. Le dispositif belge comprend : 97 militaires dont 10 pilotes

3 F-16 basés sur la base aérienne de Kleine-Brogel (Limbourg, Belgique)

3 F-16 basés sur la base aérienne de Florennes (Namur, Belgique)

rotation d'avions de transport A400M, basés à Melsbroek (Brabant flamand, Belgique) Le dispositif devrait rester sur place jusqu'au mois de novembre 2022. Arrivée des F-16 belges en Estonie. Un A400M belge était aussi visible, ce dernier ayant probablement transporté du matériel et du personnel sur la base aérienne d'Ämari. © Air&Cosmos Fermer Un AWACS en Estonie Le hasard a fait qu'aujourd'hui, trois F-16 belges ont décollé depuis Ämari alors que la zone était surveillée par l'un des quatre E-3F Sentry de l'Armée de l'Air et de l'Espace. Ce dernier était projeté sur l'Estonie depuis sa base aérienne 702 d'Avord (Cher, France). Les AWACS français sont d'ailleurs en train de recevoir la dernière génération de liaison 16, permettant une interopérabilité totale avec les Forces armées des pays membres de l'OTAN ( plus d'infos dans cet article ). L'AWACS a été ravitaillé en vol grâce à un C-135FR Stratolifter français. Celui-ci a été projeté en Estonie directement depuis sa base d'Istres-Le Tubé (Bouches-du-Rhône, France). Le C-135FR est une version spécialement modifiée de l'avion de transport C-135 ; 12 avions sont livrés en 1964 aux standards C-135F (capacité cargo et transport de troupes mais aussi de ravitaillement en vol). En 1988, les avions sont tous modernisés aux standards C-135FR, avec notamment le remplacement des réacteurs par des plus récents CFM International F108. Un appareil sera perdu et la flotte sera rejoint par 3 KC-135 américains de seconde main en 1997-1998, eux aussi modernisés (KC-135FR). Tout ces vieux ravitailleurs sont actuellement en cours de remplacement suite à l'arrivée des A330 MRTT Phénix. Décollage de deux F-16 belges et patrouille d'un E-3F français au-dessus de l'Estonie. © Air&Cosmos, ADS-B Fermer Ravitaillement en vol de l'E-3F par un C-135FR. © Air&Cosmos, ADS-B Fermer