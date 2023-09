Storm Shadow/SCALP-EG : attaque d'un centre de communication de la Marine russe

Un missile en très basse altitude

Ce 20 septembre, une vidéo (ci-dessous) publiée sur les réseaux sociaux semble démontrer qu'un missile de croisière survolait la Crimée. Si l'image ressemble à un missile air-sol Storm Shadow/SCALP-EG, il est possible d'entendre la personne filmant la scène dire :"Storm Shadow". C'est ainsi la première vidéo confirmant l'utilisation de ce missile en Crimée.

Ce territoire est extrêmement sensible dans cette guerre car depuis son annexion en 2014, la Russie le considère comme son territoire. Or, les armes livrées par les pays soutenant l'Ukraine ne peuvent être utilisées qu'afin de libérer le territoire ukrainien et pas en Russie. Or, la Crimée n'est en aucun cas reconnue par la France et le Royaume-Uni comme un territoire russe. La vidéo permet ainsi de confirmer définitivement que les règles d'engagement françaises et anglaises, concernant les Storm Shadow et SCALP-EG donnés aux Ukrainiens, autorisent donc l'utilisation de ces missiles sur la Crimée.