Frappes sur Sébastopol : confirmation par images satellites

Analyse post-strike

Elle est intéressante sur plusieurs points :

Le Minsk a subi un impact direct sur sa superstructure, derrière la tourelle avant. L'explosion du missile et l'incendie qui a suivi a donc complètement ravagé le navire, expliquant les dégâts visibles sur l'image présentée en début de cet article. Le Rostov-on-Don semble avoir été touché directement sur sa coque, côté tribord (droite), comme démontré par la seconde image ci-dessus. Il est d'ailleurs possible d'apercevoir que la coque est éventrée. De manière générale, les deux cales sèches ont aussi subi des dégâts. Le dégagement des épaves sera obligatoirement suivi par une remise à neuf des installations. En revanche, les portes des deux cales sèches ne semblent pas avoir été touchées. Si les deux bâtiments sont touchés, il faut remarquer que les deux impacts ont eu lieu au milieu des deux formes. Celles-ci feraient approximativement 30 mètres de largeur sur une longueur de 150 (pour la plus petite) à 170 mètres (pour la plus grande), d'après Google Earth. Le moyen utilisé est donc un missile extrêmement précis, avec un système de guidage de premier ordre (SCALP-EG/Storm Shadow ? La version sol-sol du missile ukrainien Neptune mais dont les informations sont peu précises ?...).

Asymétrie en mer Noire

Concrètement, les Ukrainiens réussissent à maintenir une pression très forte sur la Crimée mais aussi sur Flotte russe de la mer Noire. Pourtant, c'est un véritable conflit asymétrique : sur le papier, la trentaine de navire de guerre russes (4 frégates, 21 corvettes et 5 sous-marins d'attaque à propulsion conventionnelle) - sans oublier les navires de débarquement, chasseurs de mines, etc - ne devraient faire qu'une bouchée des petits patrouilleurs de quelques dizaines de mètres ukrainiens. Mais les marins ukrainiens utilisent une véritable techno-guérilla (drones de surface et désormais sous-marin, drones aériens , missiles sol-mer,...) permettant de maintenir une certaine liberté de navigation dans ses eaux proches tout en détruisant ou endommageant des navires russes, comme le croiseur Moskva , l'attaque maritime contre un autre navire de la classe Ropucha... à l'Est de la mer Noire (vidéo ci-dessous),...

Conclusion