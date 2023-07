Crimée : une citadelle assiégée ?

Concrètement, en un peu plus de huit mois, la Crimée a vu son "cordon ombilical" avec la Russie coupé à deux reprises. Si la première coupure ne peut être vérifiée comme une attaque ukrainienne, cette seconde attaque semble bien d'origine ukrainienne. Toutefois, ce trajet est déjà compliqué avant même de sortir de Crimée : il y a un mois, les Ukrainiens utilisaient des missiles (probablement des Storm Shadow/SCALP-EG) pour détruire les deux ponts de Chongar. Résultat, le point de passage frontalier le plus à l'Est entre la Crimée et l'Ukraine était fermé ! Or, il n'existe que quatre passages directs entre la Crimée et l'Ukraine ! Un pont flottant a été installé mais il serait étonnant que les véhicules civils puissent l'emprunter.

Contrairement à l'année dernière, les autorités russes ont conseillé aux Russes se rendant ou quittant la Crimée d'utiliser le trajet Nord et donc via le Sud de l'Ukraine occupée par la Russie. D'ailleurs, le trajet s'accompagne de conseils : faire le plein avant de rentrer en Ukraine et de ne surtout pas s'éloigner de la route,...

🌉/2. Russians set up a pontoon crossing under the damaged Chongar bridge. https://t.co/iV4Hm1b96p pic.twitter.com/ponGYn15B2

Les Ferries ?

Autre solution : les ferries naviguant dans le détroit de Kertch, entre la Crimée et la Russie. Cependant, les ferries ne sont pas assez nombreux et sont de petite taille, ils ne peuvent donc faire face à un flux important de véhicules. C'est d'ailleurs pour cette raison que depuis le 10 juillet, la Flotte russe de la mer Noire a détaché deux de ses navires de débarquement de chars sur le détroit de Kertch. D'après les informations, images et vidéos disponibles en sources ouvertes, les Kaliningrad (BDK-58, classe Ropucha II) et Olenegorskiy Gornyak (SDK-91, classe Ropucha I) sont utilisés en tant que ferry. Il ne s'agit pas de ferries à des fins militaires : ils sont tous les deux utilisés pour transporter les voitures et camions civils entre la Russie et l'Est de la Crimée.