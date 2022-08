Incendie majeur sur la base aérienne russe de Saky (Crimée) : plusieurs grosses explosions et 10 avions de combat détruits ou endommagés

10 avions de combat détruits ou hors d'usage

Le 9 août, vers 15h20 (heure locale), plusieurs images et vidéos provenant de Crimée montraient de nombreuses explosions et une large colonne de fumée dans la région de Novofedorivka (Ouest de la Crimée, 50 km au Nord de Sébastopol). La ville comprend justement une base aérienne et les premières informations parlent d'une explosion dans un stock de munitions. Ce n'est pas exactement la situation sur place : grâce à des photos satellites prises la veille et des photos prises après l'incident, il est possible d'analyser les différents dégâts sur la base aérienne via la photo ci-dessous. Ce qui est particulièrement étonnant, c'est que les dégâts se retrouvent principalement dans une zone assez vaste (21 hectares) et que la ligne de front est éloignée, les premières troupes ukrainiennes étant situées à 215 km de la base en question.