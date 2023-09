L'Ukraine détruit un navire de débarquement et un sous-marin russe à Sébastopol

L'attaque semble avoir été extrêmement précise, comme démontré par les premières images (ci-dessous) des cales sèches et du Minsk en feu.

Dans la nuit du 12 au 13 septembre, la base navale de Sébastopol a été la cible d'une attaque coordonnée. Celle-ci, d'après le ministère de la Défense russe, comprenait 10 missiles et trois drones maritimes ( Reuters ). Les Ukrainiens ont visé deux cales sèches situées dans la zone sud de la base navale. De récentes images satellites montraient que les deux cales étaient occupées par ;

Une image publiée dans la journée démontre l'importance des dégâts : alors que le mât s'est affaissé (en rouge), on n'aperçoit seulement la cheminée bâbord (gauche) et il manque une partie de la superstructure arrière (en jaune), située entre le mât et la tourelle arrière (en bleu). Deux possibilités :

il s'agit du point d'impact du missile et l'explosion a fait disparaitre la majeure partie de la superstructure arrière.

suite à l'incendie provoqué par le missile en question, le pont s'est affaissé, faisant disparaitre la majeure partie de la superstructure arrière.

Les dégâts sont beaucoup trop importants pour une éventuelle réparation : le navire est totalement détruit. L'image ne permet pas de voir le sous-marin, situé dans l'autre cale sèche, entre le Minsk et la grande échelle de pompier visible en arrière-plan.