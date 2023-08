Attaque à Novorossiisk : un navire de débarquement russe très sérieusement endommagé par un drone ukrainien

Durant la matinée du 4 août, le port militaire de Novorossiisk (Kraï de Krasnodar, Russie) a subi une attaque de plusieurs drones maritimes ukrainiens. Les drones ne sont pas encore identifiés mais il faut toutefois remarquer que le port en question est fortement éloigné des premières lignes ukrainiennes avec un accès maritime, et encore plus depuis les ports ukrainiens. Par exemple, un drone parti d'Odessa (oblast d'Odessa, Ukraine) a dû effectuer un trajet d'au moins 700 kilomètres, au nez et à la barbe des marins russes en Crimée... à moins qu'un navire de commerce camouflé se trouvant dans l'Est de la mer Noire ait déployé les drones utilisés dans cette attaque.

Footage of the Ukrainian USV hitting the Russian Ropucha class LST. pic.twitter.com/ksLP9PZfE5

La vidéo permet de confirmer que le navire russe impacté est un navire de débarquement de chars (LST) de la classe Ropucha. Il s'agirait du Olenegorski Gornjak (SDK-91, classe Ropucha I) Des images et vidéos prises depuis les berges du port de Novorossiisk confirment l'impact (ci-dessous) :

l'explosion du drone maritime a permis la création d'un trou au niveau de l'eau, à hauteur de la passerelle de commandement,

du fait de cette explosion, l'eau est entrée dans le navire, provoquant une gîte par bâbord (gauche, dans l'axe du navire),

le LST est remorqué par un remorqueur afin de le diriger vers le port, les dernières vidéos le montrent du côté de l'entrée du port militaire.

Il faut savoir que chaque navire dispose d'une limite de gîte : après un certain degré d'inclinaison, le navire peut chavirer, entrainant la perte du bâtiment. Or, les dégâts sont actuellement inconnus : a quel point la coque est percée ? Est-ce que le pont des véhicules est en train de prendre l'eau ? Quoiqu'il en soit, c'est une course contre la montre pour les marins russes, afin de placer le navire dans des eaux peu profondes. S'ils y arrivent, et en fonction de l'étendue des dégâts, ce dernier peut être réparé. Quoiqu'il en soit, avec un tonnage d'une configuration standard de 3.450 tonnes, il s'agit de la troisième attaque ukrainienne la plus importante contre la Marine russe en mer Noire, après la perte du croiseur Moskva et la perte d'un navire de débarquement de chars de la classe Alligator et des dégâts sur deux navires de débarquement de chars de la classe Ropucha après l' attaque d'un missile Tochka ukrainien sur le port de Berdyansk.