Touché-coulé ! Les Ukrainiens détruisent un navire de débarquement russe

Attaque du port de Berdyansk par un missile sol-sol

Depuis le 21 mars, les Russes débarquent du matériel depuis le port de Berdyansk, situé entre la Crimée et Marioupol. Le 24 mars, le navire de débarquement de char (LST) russe Orsk, de la classe Alligator, a été touché par un missile ukrainien OTR-21 Tochka U. Un incendie s'est directement déclaré sur le bateau mais une seconde explosion a eu lieu, laissant à penser que des munitions ont explosé. L'Orsk est en tout cas hors de combat et très probablement détruit.

Deux autres navires, de la classe Ropucha (LST), étaient présents. Ils ont directement appareillé : une faible fumée semble s'échapper du premier et il est possible d'apercevoir un incendie sur le pont du second bateau.

Cette attaque démontre encore une fois que les Ukrainiens semblent utiliser leurs missiles sol-sol très efficacement contre des cibles stratégiques et font de nombreux dégâts. Cette attaque concorde avec une série de contre-offensives de la part des Ukrainiens, déclenchées au cours des dernières 48 heures.