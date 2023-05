Confirmation : les Su-24 ukrainiens larguent les Storm Shadow

I was glad to host my great friend Ben Wallace, @BWallaceMP , in Kyiv. We had a very meaningful discussion focused on priorities for increasing Ukraine’s defense capabilities, particularly providing long-range weapons such as Storm Shadow. We also discussed prospects for… pic.twitter.com/kVEo8dtFMc

Le compte Ukraine Weapons Tracker a réussi à se procurer une image haute définition (ci-dessous). On voit très clairement que le Su-24MR (Yellow 60) transporte sous son aile droite un missile Storm Shadow. L'angle est biaisé mais il est également possible qu'un second missile soit transporté sous l'aile gauche.

#Ukraine : We obtained the first ever HQ image of the 🇬🇧Storm Shadow missile used by the Ukrainian Air Force, carried by Su-24MR "Yellow 60" of the 7th Tactical Aviation Brigade. This aircraft, refurbed in 2018, was originally a reconnaissance model-until recently of limited use. pic.twitter.com/4TXIVAHIgG

C'est un doublé pour le Su-24 :

La version MR n'était pas pensée comme détenant une capacité offensive : elle pouvait seulement emporter deux missiles air-air courte portée pour se défendre contre une éventuelle menace aérienne. Après les MiG-29 et Su-27 équipés du missile AGM-88 HARM, les Su-25 équipés des roquettes Zuni, le Su-24 était le dernier avion de combat ukrainien à ne pas être modifié pour l'emport de munitions répondant à des standards OTAN.

Il reste à voir si des Su-24M (la version améliorée du bombardier Su-24) sont également modifiés pour l'emport de Storm Shadow. La Force aérienne ukrainienne détenait, avant le conflit, approximativement une vingtaine de bombardier Su-24M Fencer D et Su-24MR Fencer E. Toutefois, leur nombre a été fortement réduit, avec 16 Su-24M et 1 Su-24MR détruit. Il est toutefois possible que des appareils stockés aient été remis en état. Il n'empêche, la flotte de Su-24 ukrainienne semble actuellement fortement réduite.

Une dédicace historique

La photo est signée par le Secrétaire d'état à la défense anglais, avec une touche historique :

"To all the brave few who risk all for the glory of Ukraine", en français "À tous les quelques braves qui risquent tout pour la gloire de l'Ukraine."

L'expression "the Few" est reprise directement du discours du Premier ministre anglais Winston Churchill du 20 août 1940. A cette époque, la bataille d'Angleterre fait rage et le sort du Royaume-Uni est alors entre les mains des pilotes de la Royal Air Force. Churchill prononcera cette phrase qui restera dans l'Histoire :

"Never in the field of human conflict was so much owed by so many to so few", en français "Jamais dans l'histoire des conflits, tant de gens n'ont dû autant à si peu."

Il souligne l'effort des pilotes de la RAF et leur importance dans cette partie du conflit. "The Few" restera alors une expression pour nommer les pilotes de la RAF.