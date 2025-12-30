Alerte avancée : la France commande deux GlobalEye

Pour 12,3 Milliards de couronnes suédoises, la DGA concrétise ce 30 décembre son intention d’acheter deux GlobalEye communiquée au salon du Bourget. Le contrat inclut une option pour deux appareils supplémentaires. Le ministère des Armées va donc progressivement remplacer sa flotte d’avions radar dédiée à l’alerte avancée, actuellement assurée par les vieillissants AWACS qui prendront leur retraite en 2035. La Direction de Maintenance Aéronautique (DMAé) avait décidé le 11 décembre de prolonger le contrat de leur maintenance avec Air France KLM E&M. Beaucoup plus récent, le GlobalEye a été mis en service en 2020. La France va donc devenir le troisième pays à en faire usage, avec la Suède et les Émirats Arabes Unis.

Une fois de plus, le ministère de la France poursuit sa démarche de souveraineté avec une solution 100% européenne. Initialement basé sur le design du Global Express 6000 de Bombardier, le GlobalEye peut être aujourd’hui intégralement fabriqué en Suède. L’avion embarque un radar à antenne active Erieye de Saab capable de détecter un objet à 600 km, un radar SeaSpray de Leonardo pour la détection maritime (capable de détecter le périscope d’un sous-marin à plus de 180 km). En matière d’alerte avancée, le GlobalEye va se coupler avec une constellation satellite souveraine franco-allemande (programme JEWEL ), future infrastructure souveraine pour ne plus dépendre exclusivement des capacités américaines.