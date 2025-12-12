Air France Industries va continuer la maintenance des AWACS
Air France Industries va continuer la maintenance des AWACS
© AAE
Daniel Chretien
Daniel Chrétien

publié le 12 décembre 2025 à 11:30

213 mots

whattsap linkedin twitter facebook

Air France Industries va continuer la maintenance des AWACS

Air France KLM Engineering & Maintenance va continuer à assurer la maintenance des quatre AWACS de l’Armée de l’Air et de l’Espace, jusqu’à leur mise à la retraite, en 2035.

Le contrat a été signé le 11 décembre être Air France KML E&M et la Direction de Maintenance Aéronautique (DMAé). Le marché avait été attribué au groupe le 25 novembre dernier. Air France KLM E&M va ainsi continuer la maintenance de toute la flotte pendant 10 ans de plus. La DMAé avait précisé en novembre son exigence de dispobinilité globale, de l’ingénierie logistique approfondie, et surtout une veille et un traitement des obsolescences. En effet, les E3F SDCA (Système de Détection et de Commandement Aéroporté – AWACS) sont en service depuis près de 30 ans.

Les AWACS sont indispensables pour surveiller un théâtre d’opérations. Il est notamment utilisé dans le suivi des trafics aériens, maritimes et des menaces sol-air. Il a fait partie des dispositifs de bulle de protections lors d’un événement stratégique (défilé du 14 juillet, lancement par Ariane 6 du satellite de reconnaissance CSO-3, etc.). L’âge des avions et l’obsolescence de leurs systèmes embarqués est de plus en plus critiquée. Ainsi, il est prévu du financement l'acquisition de deux avions d’alerte avancée « GlobalEye » de Saab, via une lettre d’intention du Ministère des Armées, signifiant une option pour deux appareils de plus. En outre, le dispositif d’alerte avancée devrait être progressivement renforcé par le projet de segment satellite franco-allemand JEWELS.

Mots clés

AWACS armée de l'air Armée de l'Air et de l'Espace sdca air france Air France KLM Air France Industries KLM E&M mro service de maintenance


Lire aussi

Vertal Aerospace dévoile Valo
Avion décarboné

Vertal Aerospace dévoile Valo

Vertical Aerospace a levé le voile sur le successeur de son démonstrateur technologique VX4, un ADAVe qui reprend le mêm ...

Commentaires
Daniel Chretien
Daniel Chrétien
12/12/2025 11:30
213 mots

Défense

Air France Industries va continuer la maintenance des AWACS

Air France KLM Engineering & Maintenance va continuer à assurer la maintenance des quatre AWACS de l’Armée de l’Air et de l’Espace, jusqu’à leur mise à la retraite, en 2035.

Air France Industries va continuer la maintenance des AWACS
Air France Industries va continuer la maintenance des AWACS

Le contrat a été signé le 11 décembre être Air France KML E&M et la Direction de Maintenance Aéronautique (DMAé). Le marché avait été attribué au groupe le 25 novembre dernier. Air France KLM E&M va ainsi continuer la maintenance de toute la flotte pendant 10 ans de plus. La DMAé avait précisé en novembre son exigence de dispobinilité globale, de l’ingénierie logistique approfondie, et surtout une veille et un traitement des obsolescences. En effet, les E3F SDCA (Système de Détection et de Commandement Aéroporté – AWACS) sont en service depuis près de 30 ans.

Les AWACS sont indispensables pour surveiller un théâtre d’opérations. Il est notamment utilisé dans le suivi des trafics aériens, maritimes et des menaces sol-air. Il a fait partie des dispositifs de bulle de protections lors d’un événement stratégique (défilé du 14 juillet, lancement par Ariane 6 du satellite de reconnaissance CSO-3, etc.). L’âge des avions et l’obsolescence de leurs systèmes embarqués est de plus en plus critiquée. Ainsi, il est prévu du financement l'acquisition de deux avions d’alerte avancée « GlobalEye » de Saab, via une lettre d’intention du Ministère des Armées, signifiant une option pour deux appareils de plus. En outre, le dispositif d’alerte avancée devrait être progressivement renforcé par le projet de segment satellite franco-allemand JEWELS.

Mots clés

AWACS armée de l'air Armée de l'Air et de l'Espace sdca air france Air France KLM Air France Industries KLM E&M mro service de maintenance

Lire aussi

Vertal Aerospace dévoile Valo
Avion décarboné

Vertal Aerospace dévoile Valo

Vertical Aerospace a levé le voile sur le successeur de son démonstrateur technologique VX4, un ADAVe qui reprend le même concept mais sous une forme évoluée, destinée à être certifié et commercialisé à partir de 2028.
Commentaires