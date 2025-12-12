Air France Industries va continuer la maintenance des AWACS

Le contrat a été signé le 11 décembre être Air France KML E&M et la Direction de Maintenance Aéronautique (DMAé). Le marché avait été attribué au groupe le 25 novembre dernier. Air France KLM E&M va ainsi continuer la maintenance de toute la flotte pendant 10 ans de plus. La DMAé avait précisé en novembre son exigence de dispobinilité globale, de l’ingénierie logistique approfondie, et surtout une veille et un traitement des obsolescences. En effet, les E3F SDCA (Système de Détection et de Commandement Aéroporté – AWACS) sont en service depuis près de 30 ans.

Les AWACS sont indispensables pour surveiller un théâtre d’opérations. Il est notamment utilisé dans le suivi des trafics aériens, maritimes et des menaces sol-air. Il a fait partie des dispositifs de bulle de protections lors d’un événement stratégique (défilé du 14 juillet, lancement par Ariane 6 du satellite de reconnaissance CSO-3, etc.). L’âge des avions et l’obsolescence de leurs systèmes embarqués est de plus en plus critiquée. Ainsi, il est prévu du financement l'acquisition de deux avions d’alerte avancée « GlobalEye » de Saab, via une lettre d’intention du Ministère des Armées, signifiant une option pour deux appareils de plus. En outre, le dispositif d’alerte avancée devrait être progressivement renforcé par le projet de segment satellite franco-allemand JEWELS.