Succès du premier vol commercial d’Ariane 6

Les épais nuages n’étaient pas de mauvais augure

Sept mois après son vol inaugural FM1 (Flight Model 1), le nouveau lanceur lourd européen Ariane 6 a parfaitement réussi son premier lancement commercial, toujours dans sa version A62 (à deux propulseurs d’appoint).

Après diverses avaries techniques constatées au niveau des installations sol du Centre spatial guyanais, la mission FM2 (VA263) qui avait été programmée le 26 février, puis le 3 mars, a finalement débuté le 6 mars à 16 h 24 UTC (13 h 24, heure de Kourou), au cours d’une fenêtre instantanée.

Démarrée dans une véritable purée de poix qui a privé les Guyanais d’un spectacle visuel, la mission a malgré tout donné des images formidables pour les internautes (voir la rediffusion de la retransmission sur le site internet d’Arianespace), grâce aux divers caméras embarquées, qui ont montré en direct les différentes phases de vol, avec moult détails : décollage, larguage des propulseurs d’appoint puis de la coiffe, séparation inter-étages…

Stéphane Corvaja, le photographe de l’Agence spatiale européenne, dont les clichés ont régulièrement été récompensés à travers le monde et présentés dans cette rubrique, a réussi à saisir l’envol du lanceur, grâce à ses appareils photos commandés à distance installés tout autour du pas de tir ELA4 (Ensemble de Lancement Ariane n°4).

Par ailleurs, comme lors du vol FM1 le 9 juillet 2024, des avions de chasse Dassault Rafale chargés de sécuriser le ciel guyanais ont suivi durant plusieurs minutes le décollage par-delà les nuages, qui ont constitué le seul point noir de cette journée historique.

L’étage supérieur passivé et désorbité

Le vol a duré 1 heure et 38 minutes, se terminant par le largage à environ 800 km d’altitude du troisième satellite de reconnaissance militaire de la constellation CSO (Composante Spatial Optique) de l’Armée de l’Air et de l’Espace, dont les deux premiers exemplaires (construits par Airbus Defence and Space et Thales Alenia Space pour le compte de la DGA et du CNES) ont été déployés en décembre 2018 et décembre 2020, à l’époque avec des lanceurs russes Soyouz mis en œuvre depuis la Guyane.

En fin de mission, l’étage supérieur ULPM (Upper Liquid Propulsion Module) d’Ariane 6 a été correctement passivé et désorbité, grâce au troisième allumage réussi du moteur Vinci et au bon fonctionnement de l’APU (Auxiliary Power Unit) qui pressurise les réservoirs – une opération qui avait fait défaut en juillet l’an dernier.

La prochaine mission d’Ariane 6 (FM3 / VA 264) est désormais attendue au mois d’août, avec l’envoi du satellite de météorologie de seconde génération MetOp SG-A1 de l’organisation européenne Eumetsat.