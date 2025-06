Défense : le Saab GlobalEye remplacera les AWACS français

AWACS français : le Saab GlobalEye les remplacera

La Direction générale de l'armement (DGA) et l'avionneur suédois Saab ont signé au Paris Air Show 2025 une déclaration d'intention conjointe concernant la vente d'avions GlobalEye d'alerte et de contrôle (AEW&C) à la France, incluant l'équipement au sol, la formation et le soutien. "La déclaration d’intention conjointe inclut l’intention de la DGA d’acquérir deux avions GlobalEye de Saab. La déclaration d’intention conjointe prévoit également pour la DGA une option d’achat de deux aéronefs supplémentaires. Une procédure de notification définitive pour achever la passation de marché va suivre. La DGA a déclaré qu’un contrat devrait être finalisé dans les prochains mois", indique Saab.

Cela fait maintenant un certain temps que l'avionneur suédois pousse sa plateforme GlobalEye auprès de la France. L'Armée de l'Air et de l'Espace travaille au remplacement de ses quatre AWACS à l'horizon 2030-2035. Si les appareils ont bénéficié au fil des années d'améliorations progressives en termes de systèmes de gestion du combat aérien, de radars et d'équipements électroniques,... voire même de nouveaux moteurs CFM56; la cellule avion, celle du Boeing 707, arrive en butée, entraînant depuis un certain temps des coûts croissants dans le maintien en condition opérationnelle. Un coût qui va encore s'accroître dans les années à venir tandis que les différents systèmes embarqués seront à leur tour affectés par l'obsolescence.

Une plateforme européenne AEW&C sur étagère

Et le remplacement de ces vecteurs spécifiques a pris une acuité encore plus grande depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Les calendriers ont en effet été bousculés et l'urgence des disponibilités favorise les matériels sur étagère et éprouvés. Comme son concurrent, le Boeing E-7A Wedgetail, le Saab GlobalEye est aussi une plateforme AEW&C éprouvée et sur étagère puisque les Forces aériennes émiraties l'opèrent depuis 2020. Elle "permet de répondre très rapidement aux besoins opérationnels de l’Armée de l’Air et de l’Espace sans occasionner de rupture capacitaire", rappelle le ministère des Armées. Avec en plus l'avantage de s'inscrire dans "la construction de l'Europe de défense" et le renforcement des liens entre les BITD française et suédoise.

Du travail pour Sabena technics

Dès le départ, Saab a joué la carte de l'implication de la BITD française. Le GlobalEye utilise comme plateforme le Bombardier Global 6000/6500 doté de capteurs actifs et passifs. L'avion « porte sur son dos » un radar à antenne active Erieye ER d'alerte avancée utilisant la technologie au nitrure de gallium dont la puissance a permis d'améliorer la portée de détection à près de 700 km pour les "gros" avions de combat et qui décline selon la taille de l'aéronef ou missile ennemi. Les capacités des capteurs de l'Erieye ER lui donnent un balayage simultané air, terre et mer. La capacité de surveillance maritime est amplifiée par un radar ventral Seaspray 7500E de Leonardo, capable de repérer même des périscopes de sous-marins.

Le dispositif de détection et d'identification est complété par un système d'identification automatique (AIS), une boule électro-optique Star Safire 380HD de FLIR Systems, un système IFF (Identification friend or foe) tandis que des contre-mesures directionnelles infrarouges (DIRCM) protègent la plateforme, ses équipages (navigants et opérateurs) et ses systèmes. Les données alimentées par les différents capteurs sont fusionnées et traitées par « une couche IA » qui aide à trier les informations selon la tâche de l'opérateur. Le tout est géré par un système C4I (commandement, contrôle, communications, informatique et renseignement.

Or, le radar ventral et la boule électro-optique sont des équipements également produits par Thales et Safran Electronics & Defense, respectivement. Pour l'instant, pas de précisions sur l'arrivée possible des deux équipementiers français sur le GlobalEye mais Saab a signé avec Sabena technics un accord-cadre portant sur des travaux de modification de l'avion GlobalEye. " Cet accord de long terme constitue la base des activités futures entre les deux sociétés, et couvre la modification complexe d'aéronefs et les services associés pour le GlobalEye".