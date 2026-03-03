Thales performe et c’est parti pour durer
Léo Barnier
publié le 03 mars 2026 à 07:30

Le groupe français a égalé son niveau historique de commandes. Ce qui est de bon augure au vu de la rentabilité déjà affichée.

Cela pourrait apparaître comme une contre-performance : le niveau de commandes de Thales a stagné entre les deux derniers exercices. Ça l’ait beaucoup moins lorsque l’on sait que le groupe avait réalisé une année commerciale historique en 2024 et qu’il réitère donc la performance en 2025. Patrice Caine, PDG de

03/03/2026 07:30
Equipementiers

Thales performe et c’est parti pour durer

Le groupe français a égalé son niveau historique de commandes. Ce qui est de bon augure au vu de la rentabilité déjà affichée.

Cela pourrait apparaître comme une contre-performance : le niveau de commandes de Thales a stagné entre les deux derniers exercices. Ça l’ait beaucoup moins lorsque l’on sait que le groupe avait réalisé une année commerciale historique en 2024 et qu’il réitère donc la performance en 2025. Patrice Caine, PDG de Thales, ne s’est pas privé de le souligner à l’occasion

