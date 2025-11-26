Airbus Helicopters et Bell en force à l’European Rotors

Cela se tenait en même temps que le Dubai Air Show (qui a attiré près de 248 000 visiteurs et cumulé plus de 200 milliards de contrats), du 17 au 20 novembre. Cologne a accueilli 266 exposants et exposé 23 aéronefs. Au total, près de 5500 visiteurs sont venus à l’European Rotors 2025, soit une hausse significative ce 17.5% par rapport à 2024 selon les organisateurs, l’EHA (association européenne des helicoptères) et l’EASA (agence européenne de la sécurité civile). Les organisateurs donnent rendez-vous à Lyon du 30 novembre au 3 décembre pour l’édition 2026.

Les contrats d’Airbus Helicopters

Airbus Helicopters a signé le 19 novembre un contrat portant sur 10 Airbus H125 avec les pays nordiques. Le contrat a été annoncé avec Østnes Helicopters, distributeur officiel dans le nord de l’Europe. Cela s’ajoute à 4 autres hélicoptères commandés plus tôt dans l’année. Agréé pour la maintenance, la réparation et la révision des modèles H120, H125, et H130, Østnes Helicopters s’impose comme distributeur dans la région, avec plus de 400 appareils neufs ou d’occasions vendus.

Airbus Helicopters a également annoncé à Cologne un contrat de maintenance, réparation et révision, de la flotte des 46 hélicoptères H125 de la Sécurité Civile et de la Gendarmerie Nationale (qui en détient 6).

Aux contrats signés à Cologne, Airbus Helicopters ajoute la commande de 10 hélicoptères H225M par le Maroc à Dubaï , pour remplacer les Pumas vieillissants. Un contrat sur 5 hélicoptères H160 ont été aussi commandés à Dubaï par Bristow pour ses missions offshore en Afrique. Enfin, la police nationale de la Corée du Sud a commandé un Airbus H225.

Bell : annonce sur le 525

A Cologne, Bell a annoncé avoir reçu la certification par la FAA (administration fédérale de l’aviation) du simulateur de vol Bell 525.Fabriqué et conçu par TRU Simulation + Training Company Inc., filiale de Bell, le simulateur a obtenu la qualification provisoire de niveau C.