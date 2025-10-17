Airbus Helicopters récupère Surveycopter

Une gamme étoffée

Depuis que Surveycopter avait rejoint Airbus, la PME de Pierrelatte vivotait, tout en vendant quelques systèmes Aliaca, surtout à la marine, qui, aujourd'hui, regrette son choix. Car depuis, la PME a considérablement étoffé sa gamme, avec de l'électrique, du VTOL (ADAV, aéronef à décollage et atterrissage verticaux), du plus endurant, et, surtout, du plus gros : Capa X pour le programme SDTL ou système de drone tactique léger, un engin qui a encore besoin de fiabilisation. Mais Airbus Helicopters est manifestement sans la moindre inquiétude sur la capacité de sa nouvelle filiale à redresser le cap.

Système de connectivité Hteaming

Car désormais, c'est bien la société dirigée par Bruno Even qui donne l'impulsion à Surveycopter, avec aussi un nouveau pilote pour tous les drones tactiques de l'hélicoptériste, Victor Guérin-Roze. Avec son système de connectivité Hteaming, ses hélicoptères et une gamme de drones tactiques étendue, avec la force commerciale et industrielle de la société, Airbus Helicopters dispose du carré magique dont rêvaient les opérationnels depuis longtemps. Ce sera pour ses filiales Surveycopter et Flextorotor un accélérateur de ventes. Le Flexrotor est certes américain, mais désormais avec un actionnaire français, et il a des atouts à défendre en mer et à terre. Le cas échéant, il peut même se transformer en kamikaze.