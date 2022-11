Airbus: 177 commandes et 60 livraisons en octobre

Airbus: 177 nouvelles commandes en octobre

Airbus a engrangé 177 nouvelles commandes en octobre et poursuivi la remontée en cadence de sa production avec 60 appareils livrés, mais la pente reste forte pour que l'avionneur européen réalise son objectif de 700 appareils remis à ses clients en 2022.

En octobre 2022, l’avionneur européen affiche 177 commandes pour sa famille de monocouloirs: le britannique Jet2.com a confirmé 35 A320neo, Air Canada a commandé 15 A220, Xiamen Airlines a signé pour 25 A320neo et 15 A321neo et IAG 31 A320neo et 28 A321neo. 28 autres A321neo sont également comptabilisés pour un ou des clients non identifiés. Depuis le début de l'année, Airbus a enregistré 1.033 commandes brutes , soit un solde net de 810 appareils compte-tenu des annulations.

Airbus poursuit sa remontée en cadence avec 60 appareils livrés

Côté livraisons, l'avionneur, toujours confronté aux difficultés de sa chaîne mondiale de fournisseurs fragilisés par la pandémie, a poursuivi sa remontée en cadence avec 60 appareils livrés (5 A220, 47 avions de la famille A320, 3 long-porteurs A330 et 5 A350). L'avionneur, qui a réitéré fin octobre son objectif de livrer 700 avions en 2022, devra donc en livrer encore au moins 203 sur les deux derniers mois de l'année pour le remplir. Les livraisons constituent un indicateur fiable de la rentabilité dans l'aéronautique, les clients payant la majeure partie de la facture au moment où ils prennent possession des avions.

(avec ©AFP)