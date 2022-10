Airbus A220 : Air Canada reprend 15 exemplaires de plus

Air Canada : vers un parc de 60 Airbus A220-300

Avec cette nouvelle commande de 15 Airbus A220-300 supplémentaires, Air Canada alignera un parc de 60 Airbus A220-300, propulsés par des moteurs Pratt & Whitney GTF, à la fin 2026. Ces 15 exemplaires sont des transformations d'options en achats fermes. Dans sa commande initiale passée en 2016, la compagnie aérienne avait signé pour 45 A220-300 fermes assortis de 30 options. Air Canada compte désormais 31 appareils en service sur les 45 premiers et en compte encore 14 à réceptionner de la première commande, soit deux en 2022, six en 2024 et six autres en 2025.

Aménagement pour 137 passagers en deux classes

Air Canada a fait le choix dès le départ d'une configuration cabine pour un total de 137 passagers répartis en deux classes : 12 en Affaires et 125 en Economie. Un aménagement qui ne changera pas. L'aménagement en deux classes est ce qui domine chez les clients et opérateurs de l'A220-300. Suit la classe unique car des compagnies aériennes exploitent l'avion avec deux configurations. C'est le cas chez Swiss (18/115 sièges ou 145 sièges) ou airbaltic (5/140 ou 148) selon la ligne desservie et/ou les spécificités du marché.

Un seul cas à trois classes

Air Austral et Air Tanzania ont fait le choix du biclasse avec une capacité inférieure à celle d'Air Canada (132 passagers répartis en 12/120) tandis que celle de JetBlue Airways est à 140 (30/110). D'autres ne proposent qu'une seule classe : 140 sièges pour Korean Air et Egyptair et plus serré chez Air France, ITA Airways et SAS (148 sièges). Un seul cas à trois classes : Delta Air Lines dans une répartition 12 Affaires, 30 Premium Economie et 88 Economie standard. Au total, seulement 130 passagers mais la densité la plus faible est chez Breeze Airways avec seulement 126 sièges : 30 "Première" et 90 Economie.