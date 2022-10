Jet2.com porte à 98 sa commande de la famille A320neo

Ce dernier accord intervient un peu plus d'un an après que Jet2.com ait passé sa première commande de 36 A321neo en août 2021, suivie d'autres engagements, garantissant ainsi ses besoins de croissance alors que la demande continue de dépasser l'offre, même dans les dernières années.

Les A320neo seront configurés pour 180 sièges, avec une cabine Airspace dotée d'un éclairage innovant, de nouveaux sièges et de coffres à bagages supérieurs 60 % plus grands pour un rangement personnel supplémentaire.

La famille A320neo intègre des moteurs de nouvelle génération et des Sharklets qui, ensemble, permettent de réaliser des économies de carburant et de CO 2 de plus de 20 pour cent, ainsi qu'une réduction du bruit de 50 pour cent. Les passagers bénéficient tout au long du voyage de l'intérieur primé Airspace d'Airbus, qui apporte les dernières technologies de cabine à la famille A320. À la fin du mois de septembre 2022, la famille A320neo avait accumulé plus de 8 500 commandes fermes de la part de plus de 130 clients dans le monde.