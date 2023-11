Universal Hydrogen présente la logistique de ravitaillement en hydrogène de l'ATR-72

Une simulation de ravitaillement au sol lors d'une rotation

Universal Hydrogen, fournisseur de services d'approvisionnement en hydrogène qui utilise une technologie unique de capsules d'hydrogène modulaires, a annoncé le premier novembre 2023 avoir réalisé une démonstration opérationnelle du chargement et du déchargement de ses capsules d'hydrogène modulaires sur son avion d'essai ATR-72. Simultanément, l'entreprise a également présenté la solution logistique de ravitaillement pour son nouveau H2AmpCart, conçu et développé en partenariat avec JBT AeroTech, et qui servira de chargeur de batterie mobile alimenté par une pile à hydrogène pour les équipements de soutien au sol (GSE) électriques.

Groupe de travail

Des compagnies aériennes, des aéroports, des autorités officielles ainsi que des équipementiers qui font partie du groupe de travail sur la compatibilité des carburants alternatifs pour l'aviation (Airport Compatibility of Alternative Aviation Fuels Task Force - ACAAF TF) ont assisté à la démonstration qui s'est tenue à Toulouse. Soutenu par l'Airport Council International World (ACI), ce groupe favorise la mise en œuvre de nouvelles technologies dans les aéroports.

Une simulation réussie

La démonstration sur l'ATR-72 a montré le chargement et le déchargement des capsules d'hydrogène modulaires d'Universal Hydrogen dans l'avion, simulant une procédure de rotation, et s'est déroulée sur l'aire de trafic opérationnelle F50 de l'aéroport de Toulouse Blagnac. Une collaboration étroite entre l'aéroport de Toulouse Blagnac, ses partenaires en matière de sûreté et de sécurité, ainsi que la société d'assistance au sol, Groupe 3S, chargée des opérations au sol, a permis à la démonstration de se dérouler sans heurts et avec succès.