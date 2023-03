Universal Hydrogen fait voler son Dash 8 à l'hydrogène

Lightning McCLean a volé

Universal Hydrogen a fait voler le 2 mars 2023 un avion de ligne régional de 40 passagers utilisant la propulsion par pile à hydrogène. L'avion, surnommé Lightning McClean, a décollé à 8 h 41 PST (heure du Pacifique nord américain) de l'aéroport international de Grant County (KMWH) situé dans l'état de Washington et a volé pendant 15 minutes, atteignant une altitude de 3 500 pieds MSL (soit 1 050 m). Le vol, effectué en vertu d'un certificat de navigabilité spécial de la FAA, était le premier d'une campagne d'essais en vol qui va s'étaler sur deux ans qui devrait culminer en 2025 avec l'entrée en service des avions régionaux ATR 72 convertis pour fonctionner à l'hydrogène. Des représentants de Connect Airlines et d'Amelia, respectivement clients de lancement américain et européen des avions à hydrogène, étaient présents pour assister à ce vol historique. La société dispose d'un carnet de commandes en croissance rapide, totalisant aujourd'hui 247 conversions d'avions de la part de 16 clients dans le monde entier, totalisant plus d'un milliard de dollars en carnet de commandes de conversions et plus de 2 milliards de dollars en services de carburant au cours des dix premières années d'exploitation.

Connect Airlines et Amelia pour clients

Connect Airlines, qui commencera son service régional à turbopropulseurs au printemps, a passé une commande américaine de première position auprès d'Universal Hydrogen pour convertir 75 avions régionaux ATR 72-600 en groupes motopropulseurs à hydrogène, avec des droits d'achat pour 25 conversions d'avions supplémentaires. Les livraisons commenceront en 2025. "Grâce à cette technologie et à l'amélioration des réglementations positives du gouvernement, je suis convaincu que nous pouvons inverser le courant de l'opinion publique et faire à nouveau de l'aviation un phare brillant d'optimisme technologique", a ajouté Alain Regourd, président d'Amelia.

Deux moteurs différents pour un premier vol d'essai

Lors de ce premier vol d'essai, l'un des moteurs à turbine de l'avion a été remplacé par le groupe motopropulseur de classe mégawatt de la pile à combustible Universal Hydrogen. L'autre est resté un moteur conventionnel pour la sécurité du vol. Le vol était piloté par Alex Kroll, un ancien pilote d'essai expérimenté de l'US AIr Force et le pilote d'essai en chef de la société. "Au cours du deuxième circuit au-dessus de l'aéroport, nous étions à l'aise avec les performances du groupe motopropulseur à hydrogène, et nous avons donc pu réduire la puissance du moteur à turbine à combustible fossile pour démontrer que la croisière se faisait principalement à l'hydrogène", a déclaré M. Kroll. "L'avion s'est très bien comporté, et le bruit et les vibrations du groupe motopropulseur à pile à combustible sont nettement inférieurs à ceux du moteur à turbine classique."

Une alimentation directe sans batteries

Le groupe motopropulseur de la société est construit autour de la famille de piles à combustible ProGen de Plug Power, spécialement modifiées pour l'aviation. L'un des aspects uniques de la conception est que le groupe motopropulseur n'utilise pas de batterie - les piles à combustible alimentent directement le moteur électrique - ce qui réduit considérablement le poids et le coût. Le moteur, une unité de propulsion électrique magni650 modifiée, et l'électronique de puissance ont été fournis par la société magniX d'Everett. La société AeroTEC, basée à Seattle, a participé aux travaux d'ingénierie, notamment à la conception de la structure modifiée de la nacelle, à la conception et à l'intégration des systèmes de l'avion, ainsi qu'aux modifications de l'avion et à l'installation du groupe motopropulseur Universal Hydrogen sur l'avion d'essai en vol, le tout en moins de 12 mois. "Les avions sont convertis à l'hydrogène à l'aide d'un kit de conversion après-vente, ce qui permet de s'attaquer à la flotte existante plutôt que de développer un tout nouvel avion. Et le ravitaillement en hydrogène utilise des capsules modulaires compatibles avec les réseaux de fret existants et les équipements de manutention du fret des aéroports, ce qui rend tous les aéroports du monde prêts pour l'hydrogène", a déclaré Paul Eremenko, cofondateur et PDG d'Universal Hydrogen.

Au-delà de l'avion régional

La société, soutenue par GE Aviation, Airbus Ventures, Toyota Ventures, JetBlue Ventures et American Airlines, ainsi que par plusieurs des plus grands producteurs mondiaux d'hydrogène vert et des investisseurs financiers de premier plan, prévoit de passer des avions régionaux aux plus grands et aux livraisons d'hydrogène pour d'autres applications de mobilité grâce à son réseau logistique modulaire. "Plus de la moitié des émissions de CO2 de l'aviation proviennent aujourd'hui des avions de la famille A320 et 737", a déclaré M. Eremenko. "Airbus et Boeing devront remplacer ces vénérables avions par un nouveau modèle dont le développement commencera à la fin des années 2020 et qui entrera en service pour les passagers au milieu des années 2030. Faire de leurs successeurs des avions à hydrogène est une occasion en or - peut-être la seule occasion pour l'aviation de se rapprocher des objectifs d'émissions de l'accord de Paris sans avoir à réduire le volume du trafic aérien."