Universal Hydrogen passe aux essais au sol

Un certificat de navigabilité spécial...

Universal Hydrogen a annoncé le 7 février 2023 que la Federal Aviation Administration (FAA) lui a accordé un certificat de navigabilité spécial dans la catégorie expérimentale, pour effectuer le premier vol de son avion régional à hydrogène. La société a également publié des séquences vidéo des premiers essais de roulage réussis de l'avion, conçus pour évaluer les qualités de tenue au sol et les performances du groupe motopropulseur électrique à pile à combustible à faible puissance et à faible vitesse.

...Pour un banc d'essai volant Dash 8-300...

Le banc d'essai volant du Dash 8-300 est équipé d'un groupe motopropulseur à pile à hydrogène de classe mégawatt installé dans l'une de ses nacelles. La configuration du groupe motopropulseur ressemble beaucoup au premier produit de la société, un kit de conversion pour les avions de ligne régionaux ATR 72-600, qui devrait être certifié et mis en service commercial à partir de 2025. En particulier, le groupe motopropulseur d'Universal Hydrogen n'utilise pas d'architecture de batterie hybride - une innovation majeure -, toute l'énergie étant transmise directement des piles à combustible au moteur électrique, ce qui réduit considérablement le poids et le coût du cycle de vie.

...Alimenté par une pile à combustible à hydrogène

L'approbation de la FAA ouvre la voie au premier vol du banc d'essai volant Dash 8-300 qui aura lieu à l'aéroport international Grant County de Moses Lake, dans l'État de Washington, situé aux Etats-Unis. « L'avion sera de loin le plus grand avion alimenté par une pile à combustible à hydrogène à prendre son envol, et le deuxième en tant qu'avion à hydrogène après l'essai en vol soviétique en 1988 d'un avion de ligne Tupolev Tu-155 dont l'un des moteurs à réaction avait été converti pour brûler de l'hydrogène », commente, non sans une pointe de fierté, Universal Hydrogen.

Une capsule modulaire

La société a dévoilé en décembre 2022 les premiers tests opérationnels de son système modulaire de distribution d'hydrogène dans son centre d'ingénierie de Toulouse, en France. Ces tests ont démontré une approche à court terme et évolutive de la livraison d'hydrogène aux aéroports et dans l'avion, par le biais de l’utilisation d’une technologie de capsule modulaire. En termes de capacités de passagers, ce sont entre dix et douze sièges qui sont retirés pour y glisser entre six et huit capsules d'hydrogène, ce qui représente deux à trois rangées de sièges passagers en moins sur un Dash 8.

Coûts d'exploitation

Selon Universal Hydrogen, il y aura donc un petit impact sur la capacité de l'avion, qui sera toutefois rattrapé par des coûts d'exploitation très compétitifs. Cette approche élimine selon Universal Hydrogen le besoin de nouvelles infrastructures coûteuses, tout aéroport capable de traiter du fret étant prêt pour l'hydrogène. Elle permet également d'éliminer les pertes de transfert et d'accélérer considérablement les opérations de ravitaillement en hydrogène, deux problèmes importants pour le carburant à émissions nulles.

Réduire les émissions

"Nous proposons simultanément une solution pragmatique et à court terme pour l'infrastructure et la distribution de l'hydrogène, ainsi que pour la conversion des avions de transport de passagers existants afin qu'ils puissent utiliser ce carburant léger, sûr et véritablement exempt d'émissions", a déclaré Paul Eremenko, cofondateur et PDG d'Universal Hydrogen. "Les étapes franchies aujourd'hui sont des étapes essentielles et importantes pour mettre l'industrie sur une trajectoire permettant de respecter les obligations de l'Accord de Paris. La seule alternative est de freiner la croissance du trafic aérien pour réduire les émissions."