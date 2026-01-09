Un astronaute souffrant dans l’ISS, le décollage de Sophie Adenot avancé

Le 7 janvier, la Nasa avait annoncé l’annulation d’une sortie spatiale de maintenance de la station spatiale internationale prévue ce jeudi, invoquant un problème de santé d’un des astronautes américains de l’équipage Crew-11. Pour des raisons de préservation de la vie privée, la Nasa n’a pas spécifié de quoi souffre l’astronaute ni de qui il s’agit (Mike Fincke ou Zena Cardman).

Retour de Crew-11 dans les prochains jours

Lors d’une conférence de presse le 8 janvier, le nouveau directeur général de la Nasa Jared Isaacman a annoncé que Crew-11 rentrera sur Terre « dans les prochains jours » et non pas en février. La date exacte du retour sera communiquée d’ici samedi inclus. Par conséquent, l’équipage Crew-12 devra partir avant le 15 février. Une nouvelle date de lancement est en cours de recherche. Leur entraînement à Cologne de préparation aux expériences européennes à bord de l’ISS devant durer jusqu’à la fin de la semaine, les astronautes sont pratiquement prêts à partir de toute façon. Reste à savoir dans quelle mesure SpaceX peut avancer le vol. Jared Isaacman a d'ailleurs précisé qu’il n’y a pas de risque que le lancement vienne parasiter celui d’Artemis II prévu autour du 6 février, car il s’agit de deux campagnes séparées.

Le segment américain de l'ISS ne sera pas abandonné par ce départ prématuré. En effet, les échanges continus de sièges entre un astronaute américain et un astronaute russe à bord des vaisseaux Crew Dragon et Soyouz permet aux deux pays d'assurer une présence continue dans l'ISS, même dans ce genre de situation. Ainsi, chaque segment a toujours un astronaute en charge parfaitement entraîné pour le gérer. Dans ce cas précis, il s'agit de l'américain Chris Williams.

Le directeur de la santé, le docteur James D. Polk, a précisé que l’astronaute souffrant est « dans un état stable » mais qu’il doit revenir sur Terre car les moyens médicaux et de diagnostic à bord de l’ISS ne sont pas suffisants pour le traiter. Polk a aussi précisé que son état n’est pas dû à l’environnement de l’ISS, ni à la préparation de la sortie extravéhiculaire, ni à une blessure.

C’est la première fois que la Nasa met fin à une mission pour raison de santé. L’état de l’astronaute est suffisamment stable pour ne pas déclencher un rapatriement d’urgence. Polk et Isaacman ont sans cesse rappelé que la situation est sous contrôle et que les astronautes s’y sont préparés lors de leur entraînement. Ce geste de prudence de la Nasa était attendu tandis que s’apprête à décoller le premier équipage d’astronaute pour l’orbite lunaire depuis plus de 50 ans.

Déjà une EVA à prévoir pour Sophie Adenot ?