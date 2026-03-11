Pieter Elbers quitte la direction de la compagnie indienne IndiGo

Le néerlandais Pieter Elbers quitte ses fonctions de directeur général de la compagnie aérienne indienne IndiGo. Ce dernier a remis sa démission au conseil d'administration du transporteur aérien, qui l'a acceptée et lui cherche à présent un successeur. Rahul Batia, co-fondateur d'IndiGo assure pour l'instant l'intérim.

Le lancement du long-courrier

Pieter Elbers, après avoir été PDG de la compagnie KLM depuis 2014 jusqu'à sa prise de fonctions chez IndiGo en septembre 2022, a connu plusieurs "hauts" au sein du transporteur aérien leader du marché indien domestique, et plus récemment un "bas" très important qui a sans nul doute précipité sa chute. Sous sa direction, IndiGo a continué à prospérer et à se développer avec un énorme livret de commande de plus 900 avions, pour une flotte qui atteint actuellement 424 appareils, avec notamment 179 Airbus A320neo, dont IndiGo est le plus important opérateur mondial. Il a surtout présidé au lancement des premiers vols long-courriers d'IndiGo vers l'Europe, notamment vers Manchester et Londres-Heathrow au départ de Delhi et Mumbai en 2025. Son passé au sein de KLM avait aussi facilité la signature de l'accord stratégique qui a permis en juin 2025 à IndiGo de rejoindre la coenteprise d'Air France-KLM, Delta et Virgin Atlantic sur les liaisons transatlantiques nord, mettant en place un vaste partenariat de connexions et de correspondances entre l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Inde.

La grande crise systémique de décembre 2025

Mais en décembre 2025, IndiGo a connu une très grave crise systémique de planification, entraînant l'annulation de milliers de vols. Ce problème est survenu suite à son incapacité à s'adapter aux nouvelles limitations de temps de vol imposées par la DGCA, la direction de l'aviation civile indienne. La crise a débuté le 2 décembre et la compagnie aérienne, qui détenait plus de 60 % de parts de marché sur le marché intérieur, a annulé près de 4 500 vols au cours des dix jours suivants. IndiGo a été fortement sanctionnée par la DGCA, qui lui a demandé de revoir son organisation de planification, en la mettant sous examen serré. C'est ce grave incident opérationnel qui a sans nul doute scellé le départ de Pieter Elbers.