Ukraine : six milliards de dollars d'aide militaire américaine toute neuve mais à plus long terme

Une aide à plus long terme

Après l'annonce d' un milliard de dollars d'aide militaire le 24 avril dernier, le Pentagone a annoncé un nouveau pack d'aide militaire à l'Ukraine. Contrairement au précédent pack d'aide, ce dernier ne verra pas une diminution des réserves de matériels et de munitions américaines mais bel et bien l'arrivée en Ukraine de matériels tout neufs ! Seule contrepartie, cette aide ne sera donc pas disponible à court terme, mais bel et bien à moyen/long terme, en fonction des matériels et munitions à produire. Ce pack de 6 milliards de dollars (soit 5,61 milliards d'euros) représente aussi un boost non négligeable pour les industriels de défense américains.

Dans les airs

Missiles antiaériens pour les systèmes MIM-104 Patriot. Le type exact n'est pas identifié, l'Ukraine utilisant jusqu'à présent des Patriot PAC-2 longue portée, principalement contre les avions et hélicoptères de combat russes et Patriot PAC-3 CRI, principalement contre les missiles de croisière et balistiques russes .