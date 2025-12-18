Thales Alenia Space : le plan de suppression de postes gelé par la justice

La décision est tombée le 16 décembre. Thales Alenia Space (TAS) a indiqué en prendre acte, précisant que le gel était déjà effectif depuis plusieurs mois. La CGT Thales Alenia Space avait assigné la direction du groupe pour mise en danger de la santé des salariés. Les preuves apportées par la CGT ont été jugées concluantes. Par conséquent, le tribunal a décidé de suspendre le plan le temps d’évaluer son impact sur la charge de travail.

Employant plus de 8100 personnes en Europe, TAS avait annoncé en mars 2024 un plan de suppression de 1300 postes, dont 980 en France (650 à Toulouse, 330 à Cannes). La raison : la forte baisse des demandes ces dernières années, liée à la préférence des télécommunications spatiales depuis l’orbite basse avec des constellations comme Starlink au détriment du géostationnaire.