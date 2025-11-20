Lune : Argonaut passe à l’étape industrielle
Lune : Argonaut passe à l’étape industrielle
© ESA, ATG
Daniel Chretien
Daniel Chrétien

publié le 20 novembre 2025 à 13:00

272 mots

whattsap linkedin twitter facebook

Lune : Argonaut passe à l’étape industrielle

Ce jeudi 20 novembre, l’Agence spatiale européenne (ESA) et Thales Alenia Space ont présenté le consortium industriel en charge du développement de l’atterrisseur lunaire européen. Argonaut devra se poser sur la Lune pour la première fois d’ici 2031, après un lancement par Ariane 6.

La présentation a eu lieu à Cologne, où se trouve le centre d’entraînement des astronautes européens (EAC), et le tout nouveau centre Luna de simulation de missions lunaires, dans un décor très fidèle. Décidé lors de la dernière conférence ministérielle de l’ESA en 2022, Argonaut doit passer une nouvelle étape budgétaire la semaine prochaine. La ministérielle de Brême, qui validera le budget de l’ESA sur les trois prochaines années, doit donner son feu vert à la suite du développement et au financement de la première mission.

Argonaut doit soutenir la logistique des missions habitées sur la Lune, en partenariat avec le programme Artemis de la Nasa et de la station orbitale Gateway. « Argonaut, c’est l’aide au dernier kilomètre », a déclaré l’astronaute Alexander Gerst, citant son usage comme cargo capable d’apporter 1500 kilos de charge à la surface. Argonaut est composé de deux éléments : le module de descente (Lunar Descent Element – LDE), et le module de fret (Cargo Platform Element – CPE).

Le consortium industriel est présidé par Thales Alenia Space en Italie, comme maître d’œuvre du LDE. Il inclut :

  • Thales Alenia Space en France : conception, développement et validation du sous-système de traitement de données du LDE. Cela inclut le volet logiciel ainsi que les ordinateurs de bord.
  • Thales Alenia Space au Royaume-Uni : développement du sous-système de propulsion du LDE, et de l’approvisionnement, dont les réservoirs.
  • Nammo Space, filiale britannique du motoriste norvégien : en charge du moteur principal du LDE.
  • OHB System AG : en charge de la GNC (Guidage, Navigation et Contrôle), de l’alimentation électrique, des télécommunications.

Thales Alenia Space en Italie aura également le charge de l’assemblage final et des tests.

Mots clés

Retour sur la Lune Terre-Lune Lune Course à la Lune argonaut alunissage base lunaire exploration lunaire Exploration esa Agence spatiale européenne NASA Artemis Gateway OHB System OHB tas Thales Alenia Space eac


Lire aussi

Internet des objets par satellite : première européenne avec OQ Technology
Espace

Internet des objets par satellite : première européenne avec OQ Technology

L’opérateur luxembourgeois OQ Technology a annoncé mercredi 19 novembre avoir réussi à transmettre directement un messag ...

Commentaires
Daniel Chretien
Daniel Chrétien
20/11/2025 13:00
272 mots

Espace

Lune : Argonaut passe à l’étape industrielle

Ce jeudi 20 novembre, l’Agence spatiale européenne (ESA) et Thales Alenia Space ont présenté le consortium industriel en charge du développement de l’atterrisseur lunaire européen. Argonaut devra se poser sur la Lune pour la première fois d’ici 2031, après un lancement par Ariane 6.

Lune : Argonaut passe à l’étape industrielle
Lune : Argonaut passe à l’étape industrielle

La présentation a eu lieu à Cologne, où se trouve le centre d’entraînement des astronautes européens (EAC), et le tout nouveau centre Luna de simulation de missions lunaires, dans un décor très fidèle. Décidé lors de la dernière conférence ministérielle de l’ESA en 2022, Argonaut doit passer une nouvelle étape budgétaire la semaine prochaine. La ministérielle de Brême, qui validera le budget de l’ESA sur les trois prochaines années, doit donner son feu vert à la suite du développement et au financement de la première mission.

Argonaut doit soutenir la logistique des missions habitées sur la Lune, en partenariat avec le programme Artemis de la Nasa et de la station orbitale Gateway. « Argonaut, c’est l’aide au dernier kilomètre », a déclaré l’astronaute Alexander Gerst, citant son usage comme cargo capable d’apporter 1500 kilos de charge à la surface. Argonaut est composé de deux éléments : le module de descente (Lunar Descent Element – LDE), et le module de fret (Cargo Platform Element – CPE).

Le consortium industriel est présidé par Thales Alenia Space en Italie, comme maître d’œuvre du LDE. Il inclut :

  • Thales Alenia Space en France : conception, développement et validation du sous-système de traitement de données du LDE. Cela inclut le volet logiciel ainsi que les ordinateurs de bord.
  • Thales Alenia Space au Royaume-Uni : développement du sous-système de propulsion du LDE, et de l’approvisionnement, dont les réservoirs.
  • Nammo Space, filiale britannique du motoriste norvégien : en charge du moteur principal du LDE.
  • OHB System AG : en charge de la GNC (Guidage, Navigation et Contrôle), de l’alimentation électrique, des télécommunications.

Thales Alenia Space en Italie aura également le charge de l’assemblage final et des tests.

Mots clés

Retour sur la Lune Terre-Lune Lune Course à la Lune argonaut alunissage base lunaire exploration lunaire Exploration esa Agence spatiale européenne NASA Artemis Gateway OHB System OHB tas Thales Alenia Space eac

Lire aussi

Internet des objets par satellite : première européenne avec OQ Technology
Espace

Internet des objets par satellite : première européenne avec OQ Technology

L’opérateur luxembourgeois OQ Technology a annoncé mercredi 19 novembre avoir réussi à transmettre directement un message d'urgence vers des téléphones mobiles standards, sans avoir à faire la moindre mise à jour.
Commentaires