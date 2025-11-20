Lune : Argonaut passe à l’étape industrielle

Ce jeudi 20 novembre, l’Agence spatiale européenne (ESA) et Thales Alenia Space ont présenté le consortium industriel en charge du développement de l’atterrisseur lunaire européen. Argonaut devra se poser sur la Lune pour la première fois d’ici 2031, après un lancement par Ariane 6.
La présentation a eu lieu à Cologne, où se trouve le centre d’entraînement des astronautes européens (EAC), et le tout nouveau centre Luna de simulation de missions lunaires, dans un décor très fidèle. Décidé lors de la dernière conférence ministérielle de l’ESA en 2022, Argonaut doit passer une nouvelle étape budgétaire la semaine prochaine. La ministérielle de Brême, qui validera le budget de l’ESA sur les trois prochaines années, doit donner son feu vert à la suite du développement et au financement de la première mission.
Argonaut doit soutenir la logistique des missions habitées sur la Lune, en partenariat avec le programme Artemis de la Nasa et de la station orbitale Gateway. « Argonaut, c’est l’aide au dernier kilomètre », a déclaré l’astronaute Alexander Gerst, citant son usage comme cargo capable d’apporter 1500 kilos de charge à la surface. Argonaut est composé de deux éléments : le module de descente (Lunar Descent Element – LDE), et le module de fret (Cargo Platform Element – CPE).
Le consortium industriel est présidé par Thales Alenia Space en Italie, comme maître d’œuvre du LDE. Il inclut :
Thales Alenia Space en Italie aura également le charge de l’assemblage final et des tests.
