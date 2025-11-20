Lune : Argonaut passe à l’étape industrielle

La présentation a eu lieu à Cologne, où se trouve le centre d’entraînement des astronautes européens (EAC), et le tout nouveau centre Luna de simulation de missions lunaires, dans un décor très fidèle. Décidé lors de la dernière conférence ministérielle de l’ESA en 2022, Argonaut doit passer une nouvelle étape budgétaire la semaine prochaine. La ministérielle de Brême, qui validera le budget de l’ESA sur les trois prochaines années, doit donner son feu vert à la suite du développement et au financement de la première mission.

Argonaut doit soutenir la logistique des missions habitées sur la Lune, en partenariat avec le programme Artemis de la Nasa et de la station orbitale Gateway. « Argonaut, c’est l’aide au dernier kilomètre », a déclaré l’astronaute Alexander Gerst, citant son usage comme cargo capable d’apporter 1500 kilos de charge à la surface. Argonaut est composé de deux éléments : le module de descente (Lunar Descent Element – LDE), et le module de fret (Cargo Platform Element – CPE).

Le consortium industriel est présidé par Thales Alenia Space en Italie, comme maître d’œuvre du LDE. Il inclut :

Thales Alenia Space en France : conception, développement et validation du sous-système de traitement de données du LDE. Cela inclut le volet logiciel ainsi que les ordinateurs de bord.

Thales Alenia Space au Royaume-Uni : développement du sous-système de propulsion du LDE, et de l’approvisionnement, dont les réservoirs.

Nammo Space, filiale britannique du motoriste norvégien : en charge du moteur principal du LDE.

OHB System AG : en charge de la GNC (Guidage, Navigation et Contrôle), de l’alimentation électrique, des télécommunications.

Thales Alenia Space en Italie aura également le charge de l’assemblage final et des tests.