Textron va acquérir Pipistrel et prévoit de former un nouveau segment commercial, Textron eAviation

Vers Textron eAviation, axé sur le développement d'avions durables...

Textron, propriétaire des marques d'aviation Cessna, Beechcraft et Bell, a annoncé aujourd'hui la conclusion d'un accord pour l'achat de Pipistrel, pionnier primé et leader mondial des avions à propulsion électrique, basé en Slovénie et en Italie. "Avec Textron, Pipistrel aura accès à des ressources plus importantes, à une expertise technique et réglementaire et à un réseau mondial de vente et de support d'avions, ce qui lui permettra d'accélérer son développement et sa certification d'avions électriques et hybrides", commente t-on chez Textron. À la clôture de la transaction, Textron prévoit de former un nouveau segment commercial, Textron eAviation, axé sur le développement d'avions durables, qui inclura Pipistrel.

...Avec Pipistrel toujours en Slovénie et en Italie

"Pipistrel place Textron dans une position de force unique pour développer des technologies pour le marché de l'aviation durable et développer une variété de nouveaux avions pour répondre à un large éventail de missions des clients", a déclaré Scott Donnelly, président-directeur général de Textron. "L'annonce d'aujourd'hui soutient la stratégie à long terme de Textron visant à offrir une famille d'avions durables pour la mobilité aérienne urbaine, l'aviation générale, le fret et les rôles de missions spéciales. Pipistrel a été célébré comme l'un des fabricants d'avions électriques les plus importants et les plus performants au monde", poursuit Scott Donnelly. "Textron s'engage à maintenir la marque, le siège social, la recherche et le développement, et la fabrication de Pipistrel en Slovénie et en Italie, tout en faisant des investissements supplémentaires dans Pipistrel pour le développement et la production de futurs produits", ajoute t-il.

Une transaction conclue au cours du deuxième trimestre de 2022

Le fondateur et PDG de Pipistrel, Ivo Boscarol, restera un actionnaire minoritaire ainsi que le président émérite, consultant sur les plans et stratégies de produits futurs pendant une période de deux ans. "Sous ma direction de 30 ans, l'équipe de Pipistrel a atteint une position de choix unique dans l'aviation personnelle, abordable, écologique et électrique. La tendance et les bases des projets futurs ont été clairement établies", a déclaré Ivo Boscarol. "Pour atteindre les objectifs ambitieux de Pipistrel et poursuivre son histoire de succès, l'union de Textron et de Pipistrel apporte une profonde expertise et des ressources qui seraient autrement inaccessibles à Pipistrel seule. Avec Textron, nous sommes ensemble orientés vers la croissance future et nous sommes impatients d'annoncer de nouveaux produits et projets passionnants. Je suis ravi de continuer à assister à la concrétisation de ma vision en m'engageant activement dans l'entreprise pour l'avenir", ajoute Ivo Boscarol. La transaction devrait être conclue au cours du deuxième trimestre de 2022, sous réserve des conditions de clôture habituelles, y compris les approbations réglementaires.