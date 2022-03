Le Cessna SkyCourier certifié par la FAA

Certificat de type FAA...

Textron Aviation a annoncé le 14 mars 2022 que l'administration de l'aéronautique civile américaine, soit la FAA, a accordé le certificat de type au nouveau bimoteur à turbopropulseur de grande capacité Cessna SkyCourier. La chaîne de production de l'avion monoplan bimoteur à aile haute est en cours et la livraison du premier appareil se fera bientôt avec le client de lancement FedEx Express.

Après 2 100 heures de vol

Trois avions SkyCourier ont accumulé plus de 2 100 heures tout au long du programme d'essais en vol, qui a officiellement débuté par un vol inaugural en mai 2020. Cessna a lancé la production du premier SkyCourier de série plus tôt cette année dans l'usine de Wichita. Le client de lancement FedEx Express a accepté une commande initiale basée sur une flotte de 50 avions cargo et des options pour 50 autres. FedEx Express a participé au comité consultatif des clients de Textron Aviation avec d'autres exploitants de flottes pour aider à façonner la conception, les caractéristiques et la facilité d'entretien de l'avion.